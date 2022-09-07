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1 час назад

Специалист рассказал, через какие страны россияне смогут попасть в Европу

Парламентская газетаиещё 1

Прибалтика закрывается от россиян, однако попасть в Европу можно через Азию и Северную Африку. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

Эксперт рассказал, через какие страны можно попасть в Европу
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Ранее глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил о том, что Латвия, Литва и Эстония достигли соглашения по ограничениям на въезд на их территорию граждан России. Ограничения будут действовать не только на границе с Россией, но и с Белоруссией.

Бобылев подчеркнув, что даже после закрытия Прибалтики у россиян останутся способы попасть в Европу. «После закрытия Прибалтики у нас остаются страны СНГ в максимально благоприятном режиме. Через них можно вылететь в Европу. Еще есть Турция, которая стала основным из хабов для российских туристов, которые пытаются попасть в Европу. Точно так же можно полететь с пересадкой через Египет или ОАЭ», — уточнил он.

Также остается открытым вопрос с Финляндией, отметил эксперт. Страна до сих пор не приняла окончательного решения по вопросу транзита. На данный момент через нее можно попасть в Европу на машине, но, по мнению Бобылева, есть вероятность, что въезд будет ограничен до определенного количества человек.

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