Эксперт рассказал, через какие страны можно попасть в Европу

Прибалтика закрывается от россиян, однако попасть в Европу можно через Азию и Северную Африку. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал председатель правления Всероссийского объединения туристов Роман Бобылев.

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Ранее глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс сообщил о том, что Латвия, Литва и Эстония достигли соглашения по ограничениям на въезд на их территорию граждан России. Ограничения будут действовать не только на границе с Россией, но и с Белоруссией.

Бобылев подчеркнув, что даже после закрытия Прибалтики у россиян останутся способы попасть в Европу. «После закрытия Прибалтики у нас остаются страны СНГ в максимально благоприятном режиме. Через них можно вылететь в Европу. Еще есть Турция, которая стала основным из хабов для российских туристов, которые пытаются попасть в Европу. Точно так же можно полететь с пересадкой через Египет или ОАЭ», — уточнил он.