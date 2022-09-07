Как правильно оформить страховку перед экстремальной поездкой

После недавней истории о трагедии при восхождении на Ключевской вулкан в районе Камчатки, заместитель директора департамента методологии и специалист страховой компании «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказала, как правильно оформить страховой ДМС перед начало экстремального путешествия.

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Эксперт предлагает любителям активного отдыха оформить несколько видов страховок.

Так, одна из них для выезжающих за рубеж (ВЗР). Такой вид страховки от несчастных случаев универсален и для поездок по России.

«При оформлении полиса ВЗР многие, покупая его онлайн на сайте страховой компании, добавляют туда опции «активный отдых» или «спорт». При этом не обращают внимание на перечень видов активного отдыха, которые принимает на страхование компания. При оформлении полиса крайне важно ознакомиться с полным перечнем видов активного отдыха и спорта, которые страховщик готов застраховать, а которые нет»,

— отметила Купцова.

Особое внимание Купцова уделяет случаям, которые могут не входить в базовый перечень покрытия страховки. К ним могут относиться, альпинизм, ледолазание и скалолазание.

Также при отправлении в экстремальную поездку рекомендуется позаботиться о страховании жизни. Чаще всего её выбирают для спортсменов или туристических клубов, где совершается запрос в страховую компанию. В этом запросе обязательно указывают маршрут и уровень подготовки каждого участника.

«После оценки всех рисков, а в первую очередь, оценивается категория сложности маршрута, страховая компания предложит страховой полис под конкретную ситуацию. Понятно, что он будет в разы дороже стандартного полиса. Или же откажет в страховании, например, если планируется «черный» маршрут или подъем с кислородными баллонами»,