Как подготовиться к горному походу на Камчатке

Девять альпинистов погибли на Камчатке во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка. Причины трагедии эксперты связывают с неожиданно переменившийся погодой и неправильно рассчитанными рисками руководителей группы. Трэвел-эксперт Екатерина Васильева рассказала, как безопасно ходить в горные походы.
Восхождение на горы – это туризм с повышенным риском, поэтому ходят туда исключительно группами и в сопровождении опытных инструкторов. Каждый поход в обязательном порядке регистрируется в МЧС. Поэтому грамотно выбрать организатора – это уже половина дела. Все походы делятся по категориям сложности.
Самые простые – туры выходного дня, по сути, это прогулка на свежем воздухе. Далее идут "степенные" восхождения (1–3-я степень сложности) продолжительностью от трех до 10 дней и протяженностью от 30 до 75 километров. Категорийные маршруты (1–6-я категория сложности) – самые тяжелые, и большинство восхождений относится именно к таким. Подобные походы уже требуют хотя бы минимальной физической подготовки и специального снаряжения.
Грамотный организатор обязательно предупредит о необходимых навыках, и если туристы ими пока не обладают, просто не допустит их к восхождению. Кроме того, он выдаст рекомендации, как подготовиться к путешествию (в том числе план тренировок), и подробно расскажет, на что особенно нужно обратить внимание, чтобы покорители гор самостоятельно оценили риски.
Например, организаторы обязательно должны предупредить об отсутствии душа, необходимости готовить на костре и нести продукты на себе, о переменчивой погоде и возможности встретить медведей на пути. Список снаряжения тоже будет выдан. Вам помогут правильно его подобрать и подскажут, где именно взять экипировку.
Снаряжение хорошего качества обычно достаточно дорого стоит, так что новичкам рекомендуется на первых порах брать его напрокат, чтобы не потратить кучу денег на ненужные принадлежности.
Самая очевидная подготовка – больше времени заниматься прогулками. Посмотрите план похода, оцените расстояние в километрах на каждый день и постарайтесь преодолевать его хотя бы по городу. Очень хорошо, если вы сможете ходить пешком около шести часов в сутки с небольшими перерывами. Идеально ровных дорог лучше избегать, чтобы подготовить лодыжки и колени к неудобному ландшафту.
Опытные туристы рекомендуют такой тест: подняться на 20 этажей и спуститься вниз, если не задыхаетесь и ничего не болит, то справитесь и в горах.
Второй совет – тренируйте сердце. Любые кардионагрузки – езда на велосипеде, плавание, бег (но без фанатизма) – будут полезны. Также стоит уделить внимание мышцам ног и спины. Лучше тренироваться на улице и в любую погоду, чтобы заодно подготовиться к снегу, дождю, туману и прочим капризам природы в горах. Учтите, что идти придется не налегке, поэтому имеет смысл гулять с рюкзаком. Его вес для женщин во время двухнедельного похода, например на Камчатке, – около 24 килограммов, для мужчин – 30 килограммов.
В более легких путешествиях основное снаряжение и продукты доставляют "забросками" (на специальные склады по маршруту), но личные вещи все же нести придется.
Рюкзак стоит выбрать с поясным ремнем, благодаря которому значительная часть веса переносится с плеч на бедра, с грудной стяжкой для лучшей фиксации и дополнительной разгрузки плечевого пояса.
На чем точно не стоит экономить – это обувь. Ботинки должны быть специальные трекинговые, с хорошей фиксацией голеностопа, чтобы не подвернуть ноги. Также будет нелишним запастись специальными походными носками, которые лучше обычных впитывают влагу и предотвращают мозоли при высоких нагрузках.
Новичкам лучше начинать с коротких летних походов на три-четыре дня. Если ночевки в палатке не отбили охоту стать поближе к природе, после этого можно попробовать более длительный – недельный тур. Например, на Кавказ, где часто хорошая погода и сменяющиеся красивые пейзажи, а также много горных ручьев для пополнения запасов питьевой воды.
Походы на Камчатку – для опытных туристов: там сложный рельеф, непредсказуемая погода, часть пути придется идти по льду. Кроме того, всегда сохраняется риск снежных лавин, извержения лавы, камнепада, встреч с медведями и прочие экстремальные моменты. В такие походы берут только тех, кто четко знает, что нужно делать в каждой из этих ситуаций.
Если не брать во внимание очевидные форс-мажоры в виде испортившейся погоды, новичков ждет довольно много непривычного. Лучше к этим неудобствам быть готовым.
Во-первых, в походах нет туалетов и душа. Многие туристы моются в реках, если повезет с погодой, или раз в неделю устраивают банный день. Одежду стирают тоже в водоемах, и хорошо, если погода солнечная, тогда все быстро высохнет.
Во-вторых, стоит морально подготовиться к довольно однообразному меню: на обед – гречка, на ужин – макароны, на следующий день – обычно то же самое. Впрочем, после целого дня в горах, возможно, это не будет казаться большой проблемой. Кроме того, в походных условиях иногда бывает трудно идеально вымыть посуду, так что отравления среди новичков – дело нередкое. Главное – не есть незнакомые ягоды и не пить из источников, не проверенных инструктором.
В процессе восхождения может начаться горная болезнь – недомогание, которое возникает из-за недостатка кислорода с набором высоты. Некоторые туристы жалуются на тошноту, боли в голове, высокую температуру, в редких случаях – галлюцинации. Чтобы избежать этого, высоту рекомендуется набирать медленно, останавливаться на день-два для акклиматизации и следить за уровнем кислорода в крови.
На Камчатке на ряде маршрутов встречаются медведи. Туристов, которые идут в потенциально опасные места, дополнительно информируют, выдают сигнальные огни и свистки. Также в горах лучше не ходить по одному, а продукты хранить в отдельной палатке.
Стоимость похода на две недели с восхождением на Ключевскую Сопку на Камчатке – от 70 тысяч рублей с человека. В эту сумму включены все трансферы из Петропавловска-Камчатского, трехразовое питание (повара нет, обычно готовит по очереди вся группа), общая экипировка (палатки, котелки и прочее) и сопровождение инструктора. Отдельно оплачивается авиаперелет до Петропавловска-Камчатского (прямой рейс из Москвы – от 20 тысяч рублей), личное снаряжение и медицинская страховка (которую лучше обязательно оформить).
Поход длится как минимум 12–14 дней, включая остановки на акклиматизацию. Само восхождение занимает один день, но закладывают на него обычно три – на случай непогоды.