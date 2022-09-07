Как туристу из России попасть на пляжи Занзибара

Среди курортов, расположенных в южном полушарии, российские туристы часто выбирают тропический Занзибар. Танзания открыта для полностью вакцинированных туристов и позволяет получить визу по прибытии. В настоящее время из России в эту африканскую страну можно улететь из нескольких городов. Корреспондент TourDom.ru подготовил памятку о правилах и рекомендациях.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Виза – по прилете

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Россияне, прошедшие полный курс вакцинации, могут свободно путешествовать по Танзании и отдыхать на пляжах Занзибара. В стране отменены обязательные ранее карантин и ковидные тесты по прибытии. Для поездки достаточно иметь сертификат о прививке препаратом «Спутник V». Дети до 5 лет от этого освобождены. При регистрации на самолет у других несовершеннолетних попросят отрицательный ПЦР-тест. Документы должны быть на английском языке.

При въезде туристы платят визовый сбор – 50 долларов. Причем наличная оплата только в американской валюте. Есть возможность оформить электронную визу, но в соцсетях сетуют, что процедура занимает много времени. Полученная на границе простая однократная виза разрешает находиться в стране до 90 дней.

Визовую марку распечатывают на пограничном контроле после сдачи отпечатков пальцев и получения цифрового фото. Среди формальностей – действующий в течение полугода до выезда загранпаспорт, иногда спрашивают обратный билет и наличие финансовых средств. Плюс заполнение миграционной карточки.

Перелет с пересадкой

Из России до Танзании можно добраться на регулярных авиарейсах нескольких авиакомпаний со стыковкой в третьих странах. Из Москвы лоукостер flydubai доставляет пассажиров до популярного курорта за 14,5 часа. Маршрут: вылет из Внуково, непродолжительная стыковка в Дубае и перелет до Занзибара.

Сопоставимая с бюджетным перевозчиком стоимость кресел у Etihad Airways, который летит из Шереметьево с пересадкой в Абу-Даби. В африканскую страну туристы прибывают за 17 часов.

Самый быстрый перелет предлагает авиакомпания Emirates: из Домодедово до Занзибара со стыковкой в Дубае – всего за 14 часов. Из этого же аэропорта стартуют рейсы Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе. Общее время в пути – 15 часов.

Регулярные рейсы до Занзибара из Санкт-Петербурга есть у Emirates. Маршрут продолжительностью 17 часов включает полет из Пулково в Дубай. Далее после пятичасового ожидания перелет на самолете flydubai. Из Казани до Занзибара летает тот же flydubai со стыковкой в Дубае за 16,5 часа.

Занзибар – это целый архипелаг

В Индийском океане, в нескольких десятках километров от материковой Танзании, расположен архипелаг Занзибар. На самом большом острове – международный аэропорт. Именно сюда прилетают российские туристы. Настоящее название острова – Унгуджа, однако с легкой руки местных жителей его, как и расположенный здесь город Стоун-таун, во всем мире называют одинаково – Занзибар.

Кроме пляжного отдыха, отдыхающие развлекаются прогулками по построенному в колониальном стиле городку. Повсеместно разбросаны небольшие кафешки, где всегда есть морепродукты. Одним из символов архипелага называют ресторанчик The Rock на выступающей из океана скале. В отлив до него можно дойти пешком, и от желающих посетить заведение нет отбоя, делятся впечатлениями туристы и отмечают, что из-за ажиотажа цены там далеко «не гуманные».

Остров с материком связывает регулярная паромная переправа. Из прибрежного города Дар-эс-Салам начинаются сафари-туры по стране и экскурсии на озеро Виктория и к подножию горы Килиманджаро.

Не забывать о лихорадке

Побывавшие в Танзании спешат предупредить о том, что здесь надо следить за своим здоровьем. В соцсетях рекомендуют употреблять только бутилированную воду и запастись средствами защиты от насекомых. А также советуют оформить медицинскую страховку с покрытием от местных заболеваний. На сайте дипломатической миссии России напоминают, что в стране отмечаются сезонные вспышки лихорадки денге и случаи заражения малярией.

Путешественники говорят о вполне комфортном отдыхе в этой африканской стране и отмечают дружелюбие местных жителей. В сфере обслуживания персонал старается освоить русский язык, так как в последние годы турпоток из России рос. Среди плюсов отдыхающие называют мягкий тропический климат и единый с Москвой часовой пояс. Из недостатков – необходимость торговаться при покупке сувениров и следить за правильностью счета в кафе или магазине, особенно если оплата в долларах.

Предпочтение наличным

Повсеместное средство платежа – танзанийский шиллинг. Курс местной валюты стабилен и составляет порядка 2330 шиллингов за доллар. Здесь не в ходу безналичные расчеты, и зачастую местный бизнес отдает предпочтение долларам. В отелях и за экскурсии выгоднее заплатить именно долларами или посчитают невыгодный курс в шиллингах, делятся опытом в чатах.

Собираясь на Занзибар, желательно приобрести доллары нового образца, подсказывают в соцсетях. За купюры со старым дизайном, как и небольшого номинала, предлагают меньший курс обмена. При этом банкноты в 1–20 долларов удобны при оплате небольших покупок и такси. Комиссия за конвертацию достигает 3–4% за купюры номиналом 50–100.

Обменных пунктов на Занзибаре немного. Недостаток этот компенсирует возможность поменять деньги в отелях и торговых точках. Курс будет чуть меньше, чем в обменнике, зато не надо его искать, резюмируют путешественники в пабликах. По их словам, большая удача – воспользоваться обменником в аэропорту: при выгодных котировках он далеко не всегда работает.

Туристы сообщают об ограниченной возможности использовать в целом в Танзании банковские карты UnionPay. В соцсетях приводят редкие примеры безналичной оплаты в торговых точках и кафе, которые обслуживают местные банки, среди которых Standard Chartered Bank и NMC Bank. При этом снять местную валюту получилось только в банкоматах CRDB и Absa Bank.

На Занзибаре лишь в отдельных отелях и ресторанах проходят платежи по российским картам. Здесь исторически всегда было немного банкоматов. Среди точек, где удалось снимать деньги, – на заправке в поселке Кендва, а в поселке Паджа – в АТМ NBC Bank. Туристы сетуют, что в Стоун-тауне банкоматы KCB Bank обслуживают карты «через раз».