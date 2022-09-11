Что будет, если не снять старые бирки с чемодана

При сдаче багажа на стойке регистрации сотрудники авиакомпании наклеивают на сумки и чемоданы специальные бирки. Что будет, если не снимать их каждый раз после полета? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: pxhere.com pxhere.com

После того, как пассажир сдал багаж, он попадает на проверку, где с помощью сканирующего устройства определяют, есть ли в нем запрещенные предметы и вещества или нет. Затем чемоданы попадают в отсек сортировки. Они двигаются по транспортировочной ленте со сканерами, которые считывают штрих-коды на багаже. Если не снять старые стикеры, ваши вещи могут распознать неправильно, отправить не туда или на ручную сортировку. Так, сумка или чемодан пассажира может улететь на другом самолете или вовсе затеряться. Поэтому, если вы не хотите разыскивать свой багаж по прилете, заранее проверяйте его на наличие старых бирок и все неактуальное снимайте.

Процесс поиска багажа может затянуться на 21 день. Иногда вещи так и не находят, в таком случае пассажиру возмещают денежную компенсацию. Однако это небольшие суммы, которые вряд ли окупят содержимое чемодана. Например, в России платят не более 600 рублей за один килограмм, но точная сумма варьируется у разных авиакомпаний.