Что можно получить за «подарок» стюардессе

Опытные туристы рекомендуют брать на борт небольшие подарки стюардессам. Это могут быть конфеты, шоколад или другие приятные бонусы. Они уверяют, что этот способ поможет получить определенные бонусы от стюардесс, и сами они это подтверждают. О том, что вам дадут за небольшой презент — в материале “Рамблера”.

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Лучшее место

За небольшой подарок вы можете получить лучшее место в самолете. Если вы летите эконом-классом, вас пересадят на место, где больше пространства для ног. Как правило, оно находится в начале салона или у аварийного выхода. Однако в таком случае с вами не должно быть людей с ограниченными возможностями, детей и беременных женщин. Так, по правилам безопасности, у аварийного выхода должны сидеть люди, которые в случае ЧП помогут стюардессам открыть дверь и заняться эвакуацией пассажиров. Правила безопасности они нарушать не могут.

Алкоголь

Стюардессы говорят, что если вы летите бортом, который за дополнительную плату наливает спиртное, вы можете получить пару бокалов бесплатно. Так как спиртное разливается по бокалам, его отчетность никто не ведет, поэтому стюардесса может себе позволить налить вам алкоголь. Однако не стоит наглеть и просить бортпроводника наливать еще и еще. Также если вы уже выпили перед рейсом, вам вряд ли предложат спиртное.

Подарки от авиакомпании

На борту каждого самолета всегда имеется сувенирная продукция с логотипами авиакомпании, за исключением лоукостеров. Стюардессы могут отдать вам небольшой сувенир: ручку, блокнот и другие канцелярские принадлежности. Иногда попадаются целые наборы для путешествий с маской для сна, наушниками и надувной подушкой для шеи.

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