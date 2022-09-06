Как попасть в супер «бизнес-класс» в «Ласточке»

«В некоторых вагонах есть места для персонала, следует из надписи на входе, но в летний сезон их, видимо, продают. Эти места расположены в небольшой, но достаточно просторной комнате. На протяжении всей поездки не покидало ощущение, что мы вип-персоны, летим на частном самолете, и вот-вот принесут шампанское. Там всего четыре кресла, два окна и стол, хорошо работает кондиционер»,