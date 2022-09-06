Как попасть в супер «бизнес-класс» в «Ласточке»

Туристка рассказала, как найти самые комфортные места в «Ласточке» до Черного моря, заплатив минимум денег. Например, можно оказаться в просторной комнате с двумя окнами, рассчитанной только на четыре человека.
«В некоторых вагонах есть места для персонала, следует из надписи на входе, но в летний сезон их, видимо, продают. Эти места расположены в небольшой, но достаточно просторной комнате. На протяжении всей поездки не покидало ощущение, что мы вип-персоны, летим на частном самолете, и вот-вот принесут шампанское. Там всего четыре кресла, два окна и стол, хорошо работает кондиционер»,
– рассказала жительница Краснодара Светлана Лановая корреспонденту «ФедералПресс».
В «Ласточках» есть места первого, второго, третьего классов. Нечетные места расположены у окон. В одном ряду может быть 2–3 сидения. Спинки не откидываются. Такого «бизнес-класса» в южных направления не предусмотрено.
Туристка ехала на «Ласточке» 805С (Анапа – Таганрог) в 10-м вагоне и заказала места 47, 48 ,49, 50. При выборе мест через различные приложения можно посмотреть схему, там будут видны эти отдельные кресла.
Кстати, билеты стоят столько же, сколько в обычном вагоне, также за отдельную плату предложат кофе и напитки.
Отметим, в данном поезде 10 вагон с туалетом и возможностью провоза животных.