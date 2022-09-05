Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры

Социальные сети, в особенности TikTok и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), уже давно стали благодатной почвой для представителей практически всех профессий. Сегодня специалист из любой сферы может снять короткое видео о своем ремесле, будь то сбор табуреток, погрузка коробок, макияж или лечение зубов, и завоевать неслыханную популярность в сети. Не стали исключением и стюардессы. Бортпроводницы со всего мира ежедневно снимают десятки видео о том, чем они занимаются в полете, в каких отелях живут, как общаются с пассажирами и в чем трудность их профессии. Некоторые не гнушаются рассказами о личном и даже делятся пикантными историями своих служебных романов. В то же время другие приковывают внимание подписчиков разными полезными советами о том, как собрать ручную кладь и какое место выбрать в полете. «Лента.ру» изучила основные лайфхаки и секреты популярных блогеров-стюардесс, а также опросила отечественных бортпроводников, чтобы выяснить, каким рекомендациям в интернете действительно можно верить и что скрывает работа членов экипажа.

Грязнее туалета

Главная страшилка западных бортпроводников-блогеров — качество воды в самолете. Они пугают пассажиров, отговаривая их пить на борту кофе или чай. «Цистерну, из которой поступает вода, никогда не чистят, вода в ней затхлая, помимо этого в напитки может попасть осадок со стенок чайников и кофейников, которые стерилизуют лишь четыре раза в год», — говорится в одном из роликов.

Российские члены экипажа рассказали, что ситуация выглядит иначе. «Кофе заваривается в специальных кофе-машинах из пакетов, он довольно хороший и качественный, чай делают из трех-четырех пакетиков на один чайник. Когда летим в пункт назначения, чайники и кофейники всегда чистые. Перед вторым полетом их и правда никто не моет. Приходится заваривать в той же посуде. Но вообще в самолетах чистую питьевую воду заправляют в специальные баки, ее кипятят, поэтому никаких проблем с ней точно нет», — рассказал «Ленте.ру» бывший бортпроводник Павел, автор блога Piligrim.

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Об этом же рассказывает и Юлия, автор блога «Записки бывшей стюардессы». «В самолетах есть система резервуаров, перед каждым рейсом их заполняют исключительно питьевой водой. Если лайнер стоит на земле больше двух дней, то воду сливают, чтобы не было различных бактерий. Раз в четыре месяца баки полностью чистят, причем используют метод хлорирования или озонирования, это убивает вирусы и микробы», — пояснила бывшая бортпроводница.

Тем временем местом грязнее туалета считается карман на спинке впереди стоящего кресла. Стюардессы в своих роликах обычно рассказывают, что их никогда не моют. Исключение — если кого-то туда стошнило или кто-то из путешественников пролил внутрь что-то липкое. По словам бортпроводников, какие только вещи они ни находили в кармане: использованные подгузники, трусы, носки, старые жвачки, грязные салфетки, огрызки яблок и стриженые ногти.

Опрошенные «Лентой.ру» бывшие члены экипажа подтверждают этот факт и рекомендуют брать с собой дезинфицирующие средства, чтобы протирать поверхности перед тем, как ставить на них компьютер, класть телефон или еду

«Самолет — это общественный транспорт, скопление очень большого числа людей. Уборкой занимается клининговая компания, у нее свое расписание, в сжатые сроки сотрудники проводят сухую и влажную уборку салона, вынимают грязь из карманов впереди стоящего кресла, вытирают столики, наводят порядок в кабине пилотов, снимают старые подголовники и вешают новые, пылесосят, моют полы. Но нужно понимать, что это происходит в условиях дефицита времени», — перечисляет бывшая стюардесса Юлия.

На стоянке во внебазовом аэропорту самолет находится примерно 60 минут: за это время нужно высадить прилетевших пассажиров, поменять старое питание, провести экспресс-уборку и посадить новых путешественников. Времени на это ничтожно мало. «Хотя проводится влажная уборка, я всегда советую протирать поверхности антибактериальными влажными салфетками, а также не снимать обувь и ни в коем случае не ходить босиком по ковру», — пояснила она.

По словам другой бывшей стюардессы Вероники, помимо карманов впереди стоящих кресел самыми грязными на борту также считаются кнопки вызова бортпроводников, рычаг открытия багажной полки, разные устройства на мониторе, ручки и кнопки слива в туалетах, ремни безопасности и подголовники. В общем все, к чему часто притрагивается рука пассажиров.

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Что касается воздуха на борту, то, как отмечает автор блога «Записки бывшей стюардессы», все современные самолеты оснащены высокоэффективными НЕРА-фильтрами, которые удаляют до 99,9 процента всех частиц, включая бактерии и вирусы. Воздух во время полета полностью обновляется примерно каждые три минуты. К тому же лайнеры проходят обязательную уборку дезинфицирующими средствами, а если на борту был человек с признаками ОРВИ, то лайнер проходит двухступенчатую санитарную обработку.

Хватают за руки и просят пересадить в бизнес-класс

Другая популярная тема у стюардесс в TikTok — истории о том, как пассажиры всячески пытаются пробраться в бизнес-класс из эконома, а также советы по повышению уровня обслуживания.

Так, члены экипажа считают, что пересесть в бизнес больше шансов у тех, кто обзавелся картой лояльности авиакомпании и приходит на регистрацию последним. При полной загруженности экономкласса у него появляется возможность получить апгрейд

«Хотя и в экономе есть свои комфортные места. Вытянуть ноги можно, сидя в первом ряду или возле аварийного выхода. Меньше чувствовать турбулентность — около крыльев самолета, а спать удобнее около иллюминатора», — рассказывает блогерша Юлия.

У мест в хвосте самолета, по ее мнению, также есть свои минусы и плюсы. С одной стороны, в последнем ряду не откидываются спинки кресел, и вырастает большая очередь в туалет, с другой — эти места считаются самыми безопасными в случае авиакатастрофы, к тому же при маленькой загрузке рейса кресла обычно пустуют, и можно лететь без соседей.

При этом многие члены экипажа также признаются, что их раздражает, когда пассажиры ведут себя грубо и не реагируют на просьбы следовать инструкциям: не хотят поднимать шторку иллюминатора, кресло и столик при взлете и посадке, ходят по салону, когда развозят еду и напитки, меняют детям подгузники прямо в салоне, не снимают наушники, общаясь с бортпроводниками, а также хватают их за руки или пытаются к ним прикоснуться.

Reuters

По словам Павла, некоторые туристы и вовсе позволяют себе развязные вещи. «Мы однажды летели в Германию, три девушки заняли ряд, они постоянно нажимали кнопку вызова, чтобы я их чаще обслуживал. Вдруг подхожу и вижу: одна из них сидит в трусах и протягивает мне штаны с просьбой высушить их в духовке. Я удивился и сказал, что, к сожалению, ничем помочь не могу. В общем так она и просидела в одном нижнем белье, пока мы не приземлились», — рассказал тревел-блогер.

Не тратить время на поиск аутфита

Если вынести за скобки страшилки про еду, напитки и грязные места в самолете, большинство советов, которые публикуют стюардессы, связаны с подготовкой к поездке. Некоторые из них действительно оказываются полезными. Например, они советуют пользоваться вакуумными упаковками для экономии места в чемодане или же пакетами с замком «зиплок». Принцип такой: сложить вещи в стопки, поместить их в пакеты, а потом сесть на них, чтобы выпустить лишний воздух.

Второй вариант сэкономить место в чемодане — закручивать одежду в рулоны и размещать вертикально. Мелкие предметы — ремень, носки, средства гигиены, зарядку, другую мелочевку — класть в обувь или в карманы брюк. Жидкие средства по уходу за собой бортпроводники советуют переливать в емкости поменьше и использовать только герметичные бутылки с дополнительной защелкой, чтобы на высоте они не деформировались и не протекли, перепачкав все вещи.

Украшения рекомендуют складывать в небольшие коробки, а цепочки — продевать через соломинку для питья, чтобы они не спутывались. Еще один лайфхак при сборе чемодана — продумывать заранее наряды и складывать вместе каждый комплект. Так в отпуске не придется тратить время на поиск аутфита

Некоторые стюардессы советуют упаковывать вещи прямо с вешалками и по приезде в отель сразу развешивать их в шкафу. Это поможет избежать большого количества складок на одежде. Если предметы гардероба все-таки помялись, а под рукой нет утюга, тогда можно немного намочить их или отнести в ванную, включив на полную мощь горячую воду, — пар разгладит складки.

Если, несмотря на все ухищрения, места в багаже по-прежнему катастрофически не хватает, члены экипажа предлагают еще пару лайфхаков — взять в салон худи и сделать из него подушку для сна. А также надеть в самолет куртку или пальто с большими карманами и доверху набить их вещами, которые не влезли в чемодан. Потом переложить их в пакет, взятый специально для этого.

Все это по-настоящему работает и благодарные пользователи не скупятся на комплименты после просмотра подобных видео. Еще один лайфхак, связанный с чемоданом, раскрыла экс-бортпроводница Юлия, которая сейчас ведет блог «Записки бывшей стюардессы».

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«Я всегда рекомендую покупать мягкие чемоданы, ведь пластиковые могут сломаться или повредиться. Защитить багаж можно с помощью пищевой пленки или мягкого чехла. Еще хороший лайфхак — перед сдачей чемодана желательно сфотографировать его снаружи и внутри. Так пассажиру будет легче доказать, если багаж повредили или потеряли», — поделилась она.

Удобная одежда для комфортной эвакуации

Учитывая, что дорожная сумка может приехать позже или вовсе затеряться, опытные члены экипажа советуют брать в ручную кладь предметы, которые могут сразу понадобиться путешественнику. Например, лекарства и средства повседневной гигиены, скоропортящиеся продукты, документы, деньги, гаджеты и драгоценные украшения. При этом вещи, которые нужны во время полета — книги, наушники, снеки, — лучше сложить в отдельную небольшую сумку, чтобы не доставать чемодан с багажной полки и не беспокоить других попутчиков.

«В ручную кладь можно взять лишь по 100 миллилитров жидких средств, однако есть лайфхак, как прихватить больший объем, — заморозить бутылочки по 200-300 миллилитров перед полетом. Тогда сотрудники аэропорта, увидев их на сканере, примут флаконы за твердые вещества и пропустят багаж», — посоветовала бортпроводница по имени Вероника.

В полет она рекомендует надевать удобную обувь и одежду, чтобы «было комфортно эвакуироваться в случае необходимости. Нужно быть готовым к тому, что придется бежать. Не должны болтаться бусы, наушники, ничто не должно мешать быстро покинуть самолет

В качестве перекуса стюардесса посоветовала брать с собой орехи, печенье, фрукты, сосательные конфеты. «Сейчас авиакомпании отказываются от питания, на коротких рейсах и на чартерных длинных перевозках нет горячего и перекусов. А учитывая ограничения по жидкости, лучше взять с собой пустую бутылочку и попросить бортпроводников налить в нее воды», — рассказывает бывшая стюардесса Юлия.

Пилоты и бортпроводники курят на борту

Еще одна тема, которую любят поднимать стюардессы, — курение на борту. Большинство членов экипажа не раз сталкивались с просьбами пассажиров покурить и сильно раздражались, услышав подобное.

«Некоторые предлагают за это деньги или начинают угрожать связями с руководством авиакомпании. Причем порой ведут себя вызывающе. Если пассажир все-таки закурит, то бортпроводнику придется оформлять кучу бумажек, командиру воздушного судна — совершать вынужденную посадку, а курильщику — платить большой штраф», — рассказывает Юлия.

Впрочем, сами члены экипажа научились обходить этот запрет, поделились Вероника. «У бортпроводников и пилотов есть лайфхак, как курить на борту так, чтобы не сработали разные датчики и об этом не узнал никто из путешественников», — пояснила стюардесса, однако подробностей девушка раскрывать не стала.

Несмотря на некоторые разногласия, которые могут возникнуть в полете между бортпроводниками и пассажирами, иногда общение может перерасти в дружбу. После рейса члены экипажа и путешественники нередко хотят продолжить общение. Например, в августе популярная американская стюардесса Сьерра Мист опубликовала кадры, на которых туристы веселятся с персоналом авиакомпании после полета.

«На самом деле, я могла бы рассказать вам массу пикантных историй, но не хочу делать это публично», — заинтриговала она свыше трех миллионов своих подписчиков. Эту историю перепечатали десятки изданий по всему миру. Как говорят ее российские коллеги, подобные истории действительно случаются — главное, чтобы они не мешали послеполетному и предполетному отдыху.

"Нам не запрещается знакомиться в полете с пассажирами и проводить с ними время вне работы. Например, мы летим 12 часов в Доминикану, и в полете выясняется, что ребята поедут в тот же отель, что и члены экипажа. Можем встретиться с ними, пообщаться. Как-то мы везли творческую актерскую труппу, и потом они позвали нас на свой спектакль. Также мы попали на концерт Стаса Михайлова. В общем ходили, тусили, развлекались"

При этом, по ее словам, самими общительными считаются пассажиры, следующие на Дальний Восток. Они не только предлагают встретиться, но еще и приглашают на экскурсии.