Россиянам напомнили о самом северном способе попасть в Европу

Если вас расстраивают недружественные заявления Польши, Финляндии и стран Прибалтики о готовности ограничить россиянам въезд для транзита в Европу, мы поднимем вам настроение. Один из подписчиков прислал в редакцию #крутоймаршрут через самый северный пропускной пункт – на границе с Норвегией. Он подойдет для тех, кто не боится сделать крюк и у кого есть действующая шенгенская виза.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Шаг номер один – добраться до Мурманска. Это можно сделать самолетом (например, из Москвы можно долететь за 2,5 часа и 6320 руб.) или поездом (если не торопитесь – на верхней полке плацкартного вагона можно доехать за 3975 руб. и 36 часов).

Шаг номер два – купить билет на автобус Мурманск – Киркенес (Норвегия). В Киркенесе – ближайший к российской границе одноименный норвежский аэропорт. Цена билета в одну сторону для взрослого пассажира – 2000 руб. Время в пути – около 4 часов. Границу ваш автобус будет пересекать в пропускном пункте Борисоглебск – Стурскуг (напоминаем, что пешком ее переходить запрещено с 15 июля 2022 года).

Шаг номер три – летим из Киркенеса в столицу Норвегии, поскольку международный аэропорт находится в Осло. Самолет Scandinavian Airlines доставит вас туда за 2 часа и примерно 3000 руб.

Шаг номер четыре – выбираем рейс в нужный город Европы. Если вам в Париж по делу, срочно, то в воскресенье, 4 сентября, вы сможете улететь туда из Осло рейсом Air France за 8780 руб. Через 2,5 часа уже будете в аэропорту Шарля де Голля. Круто?