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31 минуту назад

Как заработать на задержке рейса

Мира Маркина

Некоторые сервисы по бронированию вслед за авиакомпаниями стали предлагать путешественникам дополнительную страховку. Стоит ли экономить на ее приобретении? Ответ есть у “Рамблера”.

Как заработать на задержке рейса
Фото: unsplash.comunsplash.com

Обратить внимание на дополнительную страховку рекомендуется по нескольким причинам.

Вы наверняка не раз сталкивались с новостями об отмене или многочасовой задержке рейсов без объяснения причин. К сожалению, таково время. Если у пассажира есть дополнительная страховка, то он имеет право на компенсацию. Например, когда авиакомпания вдруг отменила рейс за сутки или меньше до вылета.

Страховка поможет вам заработать и в том случае, когда рейс внезапно заменили. Ваш вылет переносится на несколько часов? Это время ожидания, как правило, тоже компенсируется по страховке. Некоторые компании предоставляют пищу и ночлег на такой случай.

Аналогичная ситуация (по сути в вашу пользу) может сложиться и в том случае, если рейс остается прежним, но задерживается.

Прежде чем приобретать тот или иной страховой продукт, не будет лишним изучить условия, на которых он предоставляется, а также выяснить размер компенсаций. Это поможет вам отстоять свое право и заработать на неприятной ситуации.

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