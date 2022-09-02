Путешественник назвал топ-5 советов для экономии в поездках

Часто летающий в самолетах мужчина, посетивший 85 стран, поделился лучшими лайфхаками для комфортных путешествий и назвал топ-5 советов для экономии в поездках. Его слова приводит издание CNet.

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По словам опытного туриста Брайана Келли (Brian Kelly), ему удалось полетать на самолетах более 500 раз. Во-первых, он призвал всегда отказываться от так называемых «программ защит путешествий», которые предлагают авиакомпании при бронировании билетов. Вместо этого он порекомендовал покупать обычные страховки, так как они намного эффективнее.

Во-вторых, Келли посоветовал приобретать только возвратные билеты, чтобы не терять деньги в случае отмены путешествия. Также он подчеркнул, что пассажирам важно знать свои права.

«Во многих ситуациях вы абсолютно законно можете попросить перевозчика вернуть вам деньги. Странно, что люди об этом не знают», — рассказал эксперт.

Кроме того, он порекомендовал выбирать рейсы с минимальным количеством стыковок и закладывать на пересадку в среднем четыре часа. В заключение Келли заявил, что в случае очень важного перелета можно забронировать билеты сразу на два рейса. Первый — на тот, которым планируется улететь изначально, второй нужен для подстраховки в случае отмены или задержки.