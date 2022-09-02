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1 час назад

Почему еду в самолете разносят с носа

Мария Каткова

В самолетах есть необычная закономерность, которая заключается в том, что стюардессы выкатывают тележку с едой с конца самолета вперед, и только потом раздают еду. На самом деле, это делается не просто так. О том, почему еду в самолете раздают с носа — в материале “Рамблера”.

Почему еду в самолете разносят с носа
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Существует несколько версий того, почему еду в самолете начинают разносить с самого начала. Однако стоит отметить, что это правило не действует на крупных авиалайнерах. Там еду начинают разносить с двух сторон и тележки встречаются где-то посередине.

Первая версия гласит, что лучше места в самолете — в носу и посередине. Там меньше трясет, а также чаще всего открывают именно передние двери на выходе. Поэтому пассажиры стремятся доплатить за выбор места, чтобы не сидеть в хвосте. Разнос еды может быть для них дополнительной мотивацией, так как они получают ее раньше, а также к хвосту часто заканчивается один из предложенных вариантов. Поэтому у тех, кто сидит в хвосте, обычно не бывает выбора блюд.

Еще одна версия предполагает, что так стюардессам удобнее разносить напитки. Как правило, их выносят за полчаса до еды. В итоге, когда они находятся на середине, напитки заканчиваются, и оттуда удобнее ходить в хвост самолета, где располагается комната стюардесс.Там же лежат напитки. Также если что-то закончится, то стюардессе проще будет дойти и взять новую бутылку напитка для пассажира.

Тем не менее, стюардессы говорят, что раздача еды и напитков регламентируется правилами авиакомпании, поэтому они самостоятельно могут изменить правила выдачи и поставить начало выдачи с хвоста. Такое действительно можно наблюдать на некоторых рейсах.

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