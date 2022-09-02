Почему не стоит пользоваться Wi-Fi в отеле

Выбирая отель, многие туристы смотрят на наличие там беспроводного интернета, так как связь в роуминге и покупка SIM-карты за границей стоит довольно дорого. В итоге единственным источником для связи с внешним миром остается беспроводной интернет в отеле и в общественных местах. Однако эксперты не рекомендуют им пользоваться и предлагают отдавать предпочтение покупке SIM-карты. О том, почему Wi-Fi в отеле небезопасен — в материале “Рамблера”.

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Открытая информация для хакеров

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Wi-Fi в отеле считается публичным, так как доступ к нему могут получить многие люди в вашем окружении. В том числе подключаться к этой беспроводной сети могут и хакеры. С помощью нехитрых манипуляций они могут получить доступ к вашим паролям и банковским приложениям. Поэтому, если вы подключились к сети отеля, лучше не заходить в интернет-банк и социальные сети, чтобы не доверять информацию злоумышленникам.

Поддельные точки

Довольно часто хакеры создают поддельные точки доступа, которые по названию похожи на Wi-Fi вашего отеля. Если вы подключаетесь к ним, то добровольно передаете информацию в руки злоумышленников. Когда вы ненадолго заходите в отель, чтобы позвонить родственникам, есть риск того, что вы ошибетесь и подключитесь к неправильной точке доступа. Поэтому всегда стоит проверять название беспроводной сети, к которой вы планируете подключиться.

Вредоносные программы

Так как отельный интернет не защищен от вирусов, остается надеяться только на ваш гаджет. И если вы скачиваете что-то из интернета, есть риск, что сеть не предупредит вас о том, что файлы — вредоносные. Так, вы можете скачать вирус, который взломает ваш телефон, и вы уже не сможете им пользоваться.

Что делать?