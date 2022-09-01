Туристка поделилась необычным лайфхаком для проживания в отеле и прослыла гением

«Изумительно! Меня всегда раздражало, что я не могу уйти из комнаты и оставить включенный кондиционер», «Я восемь лет проработал в отеле и никогда об этом не задумывался», «Спасибо, это однозначно стоит попробовать в следующий отпуск», — благодарили юзеры.