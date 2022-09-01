Где искать за границей бюджетные курорты по системе «все включено»

Результаты исследования были рассчитаны на британских туристов, но будут актуальны и для российских туристов, кто использует в поездках международные аэропорты.

В пятёрку лучших бюджетных предложений на первое место попал город Агадир в Марокко, где за отпуск надо отдать 35 тысяч рублей, следом коста_Барва в Испании уже за 39 тысяч рублей. На третьем месте Турция — 38 тысяч рублей с человека, четвёртое и пятое разделили Сорренто и Канары, где за отдых надо отдать больше 42 тысяч рублей за одного человека.