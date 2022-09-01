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2 часа назад

Российским туристам рассказали, где искать за границей бюджетные курорты по системе «всё включено»

runews24.ru

На днях британский туристический сервис Savoo провёл исследование о выгодных зарубежных направлениях, которые включают в себя отдых по системе «всё включено».

Где искать за границей бюджетные курорты по системе «все включено»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Результаты исследования были рассчитаны на британских туристов, но будут актуальны и для российских туристов, кто использует в поездках международные аэропорты.

Так, специалисты сервиса изучили 46 различных направлений, где самое бюджетное место стоило 35 тысяч рублей на одну персону.

В пятёрку лучших бюджетных предложений на первое место попал город Агадир в Марокко, где за отпуск надо отдать 35 тысяч рублей, следом коста_Барва в Испании уже за 39 тысяч рублей. На третьем месте Турция — 38 тысяч рублей с человека, четвёртое и пятое разделили Сорренто и Канары, где за отдых надо отдать больше 42 тысяч рублей за одного человека.

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