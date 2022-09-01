Туристы экономят на раннем бронировании

Представители туроператоров рассказали редакции TourDom.ru о направлениях, которые пользуются спросом при раннем бронировании, и о новых тенденциях акции. Картина у туркомпаний различается в зависимости от ассортимента, который во многом определяется наличием собственной перевозки. Например, у ANEX Tour лидер продаж первых двух осенних месяцев – Турция. С ноября в топ выходят Мальдивы, ОАЭ, Таиланд. В «Интуристе» значимые доли заявок приходятся на Турцию, Россию, Египет. Далее по убыванию идут Мальдивы, Эмираты, Венесуэла. Клиенты TEZ TOUR чаще всего бронируют Египет. Доля этого направления в туроператоре составляет около 40% всех заказов.
Туристы бронируют по акциям те направления, куда будут выполняться прямые рейсы, отмечают представители туркомпаний. Так, у первых двух туроператоров на зиму заявлена полетная программа из ряда российских городов в Дубай, а также в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Планируются чартерные рейсы из Москвы в Мале, а также на Пхукет со стыковкой в Анталье. TEZ TOUR собирается продлить на осенне-зимний сезон свою полетную программу в Египет из семи регионов.
При этом представители туроператоров отметили особенности раннего бронирования в этом году. Например, в ANEX Tour увидели рост заявок на отели высокого уровня. Вероятная причина та же – платежеспособный спрос концентрируется на немногочисленных направлениях, где есть прямые рейсы. А в TEZ TOUR и «Интуристе» заказы поступают в том числе и на существенную глубину – вплоть до марта 2023 года. Видимых объяснений этому нет.
Заметна тенденция к экономии. По данным «Слетать.ру», в 2022-м средний чек снизился по сравнению с уровнем прошлого года. Например, по России он уменьшился с 47 до 42 тыс. руб., по Турции – с 1800 до 1580 евро. Сократилась и средняя продолжительность поездок в Турцию – с 9 до 8 дней. Еще более короткие туры бронируют по России – в среднем на 6 дней. У «Интуриста» средний чек по Турции оказался ниже – 1100 евро. По Египту он составил около 1200 долларов, по Мальдивам – 2100. На эту тенденцию обращают внимание и турагенты: «Многие наши клиенты, любители отдыхать от 12 ночей и более, перешли на туры продолжительностью 9–10 ночей». Часть туристов в ожидании снижения цен решила отложить отдых до лучших времен. Однако, по мнению специалистов, вряд ли стоит надеяться на такую перспективу: «Видимо, нам надо привыкать к новой реальности».