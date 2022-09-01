Туристы экономят на раннем бронировании

Представители туроператоров рассказали редакции TourDom.ru о направлениях, которые пользуются спросом при раннем бронировании, и о новых тенденциях акции. Картина у туркомпаний различается в зависимости от ассортимента, который во многом определяется наличием собственной перевозки. Например, у ANEX Tour лидер продаж первых двух осенних месяцев – Турция. С ноября в топ выходят Мальдивы, ОАЭ, Таиланд. В «Интуристе» значимые доли заявок приходятся на Турцию, Россию, Египет. Далее по убыванию идут Мальдивы, Эмираты, Венесуэла. Клиенты TEZ TOUR чаще всего бронируют Египет. Доля этого направления в туроператоре составляет около 40% всех заказов.

Фото: Tourdom Tourdom

Туристы бронируют по акциям те направления, куда будут выполняться прямые рейсы, отмечают представители туркомпаний. Так, у первых двух туроператоров на зиму заявлена полетная программа из ряда российских городов в Дубай, а также в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Планируются чартерные рейсы из Москвы в Мале, а также на Пхукет со стыковкой в Анталье. TEZ TOUR собирается продлить на осенне-зимний сезон свою полетную программу в Египет из семи регионов.

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При этом представители туроператоров отметили особенности раннего бронирования в этом году. Например, в ANEX Tour увидели рост заявок на отели высокого уровня. Вероятная причина та же – платежеспособный спрос концентрируется на немногочисленных направлениях, где есть прямые рейсы. А в TEZ TOUR и «Интуристе» заказы поступают в том числе и на существенную глубину – вплоть до марта 2023 года. Видимых объяснений этому нет.