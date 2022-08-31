Как оформить визу, если ЕС отменит упрощенный режим выдачи

Евросоюз готовится отменить упрощенный визовый режим с Россией. Как россиянам оформить визу в новых условиях, объясняет «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сколько будет стоить новая виза

В случае отмены действия соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме, россиянам, которые подают заявление на визу одной из 27 стран Евросоюза, придется больше платить за подачу заявления.

Стоимость пошлины для заявителей на визу ЕС вырастет с 35 до 80 евро. Следовательно, за оформление шенгенской краткосрочной визы россиянам придется заплатить по 4,8 тыс. рублей.

Как долго будет готовиться новая виза

После отмены соглашения об упрощенном визовом режиме срок рассмотрения заявки на получение визы на срок до 90 дней увеличится. Сейчас заявления на визу рассматривают до десяти дней с возможностью продления до 30 дней. При этом в Индии средний срок рассмотрения заявления на визу составляет 15 дней, в Китае – три недели.

Какие документы потребуются для оформления такой визы

Если решение будет принято, россиянам придется собирать больше документов для оформления визы. На данный момент заявитель обязан предоставить проездные документы по маршруту поездки, подтверждение проживания, страховку и доказать свою финансовую состоятельность.

После отмены соглашения посольство, консульство или визовый центр могут требовать от россиян дополнительные документы, например, подтверждение целей поездки и финансового положения.