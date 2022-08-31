Раскрыт способ бесплатно получить весь ряд кресел в самолете

Путешественники с Reddit придумали, как занять весь ряд кресел в самолёте, ничего не заплатив. Способ работает на рейсах с бесплатным выбором мест при онлайн-регистрации.

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Если вы летите с попутчиком, не садитесь рядом: пусть один из вас займёт место у прохода, другой — у окна. В ряде из трёх кресел нужно оставить место посередине пустым, если это возможно.

Опытные путешественники отмечают, что люди садятся посередине, только если нет других вариантов. Обычно они выбирают место у окна, а если летят с попутчиком — два любых свободных места рядом друг с другом. Схема не сработает, если рейс заполнен, пишет «Турпром».