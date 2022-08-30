Турист поделился личным опытом поездки в Турцию на автомобиле

Интересным опытом с редакцией поделился подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» Юрий из Ессентуков. В августе он семьей из 3 человек на машине съездил в Манавгат. Получилось в 3 раза дешевле, чем на самолете.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Цены на авиабилеты значительно выросли. Перелет на троих за 120 тыс. – я считаю, это совершенно нецелесообразно. Тем более, мы находимся гораздо ближе к Турции. Экономия получилась колоссальная. Вся дорога вместе со страховками, ночевками, питанием в обе стороны – 28 тыс.»,

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– рассказал Юрий.

И Юрий и супруга – опытные водители. За плечами поездки в Европу, есть вместительный и комфортный автомобиль. Проехать предстояло 2100 км.

«Сначала Грузия – мы ее хорошо знаем, часто бываем. А подробности про Турцию уточнили в телеграм-каналах. И в путь».

Выехали 13 августа рано утром. До границы около 4 часов. И в 08:30 уже были в Верхнем Ларсе. Простояли минут 30–40 на российской стороне. Долго были на нейтралке – 2–2,5 часа. Ещё час, и мы на территории Грузии.

«Страховку на таможне не берите – там дорого, 45 лари. А буквально через пару километров после тоннеля – за 31 лари. Там же купили симку. 2 лари – и сутки безлимитного интернета ваши».

Небольшой перекус в Сарпи. Затем первая серьезная остановка в Гори. Там есть бензин, еда, обмен валюты. Погуляли немножко, поели. И дальше. В первый день доехали до Кобулети к 23:00. 17 часов в пути. Наобум нашли гостиницу за 60 лари.

Второй день. Проснулись, заправились газом, и дальше в путь. Заехали в Батуми, поменяли доллары на лиры, чтобы сделать турецкую страховку. Обошлось в 560 лир. Валюту брали на всем известном пункте на улице Чавчавадзе, там лучшие курсы. Снова по-быстрому перекусили и выдвинулись в сторону границы в Сарпи.

«Была суббота, и мы попали в очередь, потому что местное население активно выдвигается на шопинг в Турцию».

Пересечение турецкой границы имеет свои особенности – пассажиры переходят ее пешком. В машине остаётся только владелец. Если его нет, то нужна нотариальная доверенность на авто на английском или турецком языке.

«В течение 40 минут мы с сыном пешком перешли границу. Еще около 3 часов ждали жену на турецкой стороне».

За это время можно успеть купить симки. Их продают на втором этаже сразу после выхода.

Выдвинулись в сторону Антальи. Вариантов много, но мы от Трабзона повернули к югу по короткому маршруту. Была другая шикарная дорога с платным участком, но на час-полтора дольше. Мы свернули, как подсказал навигатор.

«Не верьте Алисе – это она повела самой короткой дорогой. В итоге это оказался серпантин и порядка 200 км без населенных пунктов, заправок и вообще без машин. Самое интересное, что на самом большом перевале мы в итоге увидели четыре машины на стоянке. Все с российскими номерами. Вас Алиса завела? И нас Алиса»,

– смеется Юрий. В этот день доехали до города Сивас, нашли через «Букинг» шикарный отель. На троих 50 долларов с завтраками.

Третий день. В 09:30 выдвинулись в сторону Манавгата, конечной точки маршрута. Сначала прошли Кайсери. От него в сторону Коньи через Каппадокию. И потом последний перевал до Манавгата. В 18:30 в третий день пути уже были на месте.

«В Турции дороги отличные. По две-три полосы в каждую сторону, в том числе и тоннели. И это мы только по бесплатным ездили. Лишь на серпантинах иногда сужается до одной полосы в каждую сторону. Но и эти дороги шикарные».

Ограничение скорости на магистралях 110 км/ч. Превышение на 10% допустимо. Больше – уже штраф. Камеры по трассе есть. Поэтому во избежание проблем соблюдайте скоростной режим.

«Камеры считывают российские номера – не сомневайтесь. Многие попадают и узнают об этом перед выездом на границе, где всех проверяют. Выписывают штраф. А оплатить можно только наличными, причем только лирами. Это вызывает определенные проблемы. Смотрите по трассе за турками. Если топят – значит, камер нет».

Качество топлива в Турции хорошее. Ни на газ, ни на бензин не жаловались. Всё доливают. В Грузии были проблемы – газовых заправок мало. Долго искали. А вообще по цене бензин здесь дороже, чем в Турции.

«Всем водителям советую в горах на подъемах переключаться на бензин – газ на высоте хуже работает»,

– объясняет Юрий.

В Турции отдыхали 2 недели. На обратном пути изменили немного маршрут, не поехали этим горным безумием. Выбрали вариант через Самсун. И вместо двух ночевок сделали всего одну.

«Правда, потом встряли 26 августа на грузино-российской границе. В отстойнике после Коби простояли с полудня до полшестого утра. И потом была большая пробка перед ларсовским тоннелем. В итоге нас пустили не через него, а по старой дороге. Только в 10 утра 27 августа мы выехали с российской границы».