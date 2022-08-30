Что означают цифры на взлетно-посадочной полосе в аэропорту

Наверное, каждый, кто был в аэропорту, думал о том, что может означать разметка на аэродромных полосах. Многие считают, что это просто порядковые номера, однако на самом деле число дорожек и номеров не совпадает. Так зачем же нужны эти загадочные цифры?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Вообще все номера на взлётно-посадочных полосах являются двузначными и варьируются они от 01 до 36. Причём на разных концах таких полос - совсем разные числа.

В действительности все эти знаки нужны для пилотов. Рисуют данные числа для того, чтобы пилот мог легко сориентироваться в случае выхода приборов из строя.

Сначала идут на взлётно-посадочной полосе полосы, похожие на «зебру». Но они вовсе не для пешеходов. Они нужны для того, чтобы пилоты быстро поняли, какова ширина полосы: четыре штриха - это 18 м, восемь - 30 м и т.п.

Далее идёт большое число и часто - латинская буква. А в самом конце и вовсе располагается некий ребус, который понятен лишь пилотам. Что же это всё значит?

В целом на полосе цифры рисуются белым цветом, а их размер составляет 3х9 м. Обозначают они то, под каким углом относительно магнитных полюсов Земли расположена взлётно-посадочная полоса. Причём само число представляет собой значение в градусах. То есть пилоты при полёте могут сориентироваться по этим знакам, как по компасу.