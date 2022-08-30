Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
3 часа назад

Что означают цифры на взлетно-посадочной полосе в аэропорту

Ferra.ru

Наверное, каждый, кто был в аэропорту, думал о том, что может означать разметка на аэродромных полосах. Многие считают, что это просто порядковые номера, однако на самом деле число дорожек и номеров не совпадает. Так зачем же нужны эти загадочные цифры?

Что означают цифры на взлетно-посадочной полосе в аэропорту
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вообще все номера на взлётно-посадочных полосах являются двузначными и варьируются они от 01 до 36. Причём на разных концах таких полос - совсем разные числа.

В действительности все эти знаки нужны для пилотов. Рисуют данные числа для того, чтобы пилот мог легко сориентироваться в случае выхода приборов из строя.

Сначала идут на взлётно-посадочной полосе полосы, похожие на «зебру». Но они вовсе не для пешеходов. Они нужны для того, чтобы пилоты быстро поняли, какова ширина полосы: четыре штриха - это 18 м, восемь - 30 м и т.п.

Далее идёт большое число и часто - латинская буква. А в самом конце и вовсе располагается некий ребус, который понятен лишь пилотам. Что же это всё значит?

В целом на полосе цифры рисуются белым цветом, а их размер составляет 3х9 м. Обозначают они то, под каким углом относительно магнитных полюсов Земли расположена взлётно-посадочная полоса. Причём само число представляет собой значение в градусах. То есть пилоты при полёте могут сориентироваться по этим знакам, как по компасу.

Число 01 будет означать, что полоса расположена под углом 10 градусов, а число 36 - под углом 360 градусов. Буквы же указывают на наличие параллельных линий: R - правой, C - центральной.

Лайфхаки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители