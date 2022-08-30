Сомнолог рассказал, как мягко пережить джетлаг

Долгий путь прошел без неприятностей, и шасси самолета плавно коснулись земли. Так начинается долгожданный отпуск или командировка вдалеке от дома. Но планы могут быть испорчены, если сразу после прибытия организм начнет "штормить" из-за смены часовых поясов. Рассказываем, почему возникает такое состояние и как его мягко пережить.

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Утром – спать, ночью – есть

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Каждый человек имеет внутренние биологические часы, которые настраиваются согласно ритму жизни. Благодаря этому мы изо дня в день примерно в одно время хотим спать, пробуждаться или есть.

"Когда человек пролетает два и более часовых пояса, то между внутренним режимом и временем в той местности, где он оказался, возникает диссонанс. Так и появляется джетлаг – сбой суточных биологических ритмов из-за длительного перелета",

– пояснил сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин.

Организму, который до этого работал в своем суточном режиме, приходится срочно перестраиваться под местное время. Очень часто этот процесс протекает болезненно.

Появляется такое неприятное странное ощущение, когда вокруг все активные, а ты хочешь спать. Ночью же возникает сильное желание поесть, потому что просыпается кишечник и просит пищи.

"При джетлаге могут происходить нарушения сна. Человек начинает чувствовать усталость, разбитость, чрезмерную раздражительность и рассеянность. Иногда сбой биологических ритмов, связанных со сменой дня и ночи, сопровождается головными болями, расстройством желудочно-кишечного тракта и депрессией",

– рассказал Дмитрий Дуйкин.

Секреты мягкой адаптации

Насколько быстро и легко человек приспособится к ритму жизни на новом месте, зависит от особенностей его организма. Одни испытают все "прелести" джетлага, а другие перемен даже не чувствуют. Обычно тяжелее всего приходится пожилым людям.

"Огромное значение имеет то, куда вы летите: чем больше часовых поясов за короткий срок пересечете, тем сильнее почувствуете проявления джетлага. Можно даже подсчитать, за какое время вы привыкните к новому ритму. При разнице в один часовой пояс адаптация занимает примерно сутки",

– отметил сомнолог.

Чтобы нормализация биологического ритма прошла быстрее и легче, начните за несколько дней до перелета постепенно перестраивать свои привычки под режим в новом месте. Можно даже одни часы в доме перевести на то время, в котором вскоре предстоит жить. То же самое нужно сделать с показателями на ваших гаджетах – сразу после того, как сядете в самолет. Психологически это поможет организму перестроиться.

Если в новом месте во время прилета будет ночь, то стоит выспаться перед путешествием и бодрствовать в самолете. Если прибываете днем, то, наоборот, нужно хорошенько отдохнуть на борту.

"Как только прилетите в пункт назначения в темное время суток, то лучше сразу лечь спать: выключить весь свет, гаджеты, ноутбук и телевизор. Излучение от экранов мешает вырабатываться мелатонину – гормону сна. Заблокировать его можно в том случае, если в точке прилета дневное время суток и надо как-то продержаться до вечера. Тогда лучше всего идти гулять – солнечный свет поможет не уснуть",

– заявил сомнолог, терапевт Дмитрий Дуйкин.

Вода, еда, мелатонин

Перед длительным полетом рекомендуется перекусить чем-то легким, чтобы не нагружать желудок. Если заснуть в новом месте не получается, потому что очень хочется есть, можно утолить голод кисломолочными продуктами или сыром. В них содержится аминокислота триптофан, которая способна преобразовываться в мелатонин.

"Обязательно пейте простую воду, потому что обезвоживание во время смены часовых поясов может быть очень опасным. В полете и сразу после лучше отказаться от кофе и алкоголя. Эти напитки лишь затруднят адаптацию к новым условиям. Они выводят жидкость из организма и возбуждают нервную систему",

– отметил сомнолог.