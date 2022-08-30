Ажиотаж на круизы с кешбэком: почему стоит бронировать сейчас?

25 августа стартовал осенний этап программы кешбэка, благодаря которому туристы также могут отправляться в круизы по рекам России и возвращать себе 20% от стоимости поездки. В этот раз под программу попадают круизы по России с 1 сентября до окончания навигации (18 ноября) 2022 года продолжительностью не менее 4 дней / 3 ночей.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Уже с 16 августа круизный центр «Инфофлот» открыл предварительное бронирование на круизы по программе кешбэка и получил большой поток заявок. Далее после старта программы спрос еще больше укрепился, и сейчас на осенние круизы число заявок выросло более чем в 2 раза, достигнув показателей весеннего этапа кешбэка.

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Особенно популярны, по данным специалистов, круизы по Золотому кольцу, в Татарстан, маршрут «Две столицы» – между Москвой и Санкт-Петербургом – и, конечно же, уникальный экспедиционный круиз по Байкалу, в котором осталось всего четыре свободные каюты. Также активно разбираются и круизы на юг России, особенно на первую половину сентября.

Что касаемо предпочтений по месяцу, то, конечно, круизы на сентябрь выбирают активнее всего. Но так как во многих круизах сентября места уже закончились, спрос постепенно переходит на первую половину октября. Также очень хороший спрос на ноябрь, ведь там немного рейсов и их загрузка уже свыше 60%.

Эксперты рекомендуют не медлить ни агентам, ни туристам, поскольку с каждым днем действия программы остается все меньше мест. При этом с таким спросом риск досрочного завершения программы (еще до 10 сентября) очень велик и те, кто хотел немного подождать, могут просто не успеть воспользоваться максимальной выгодой.

Сейчас в «Инфофлоте» доступно более 600 осенних круизов с кешбэком по различным направлениям, на теплоходах разных круизных компаний с кешбэком 20% и дополнительными скидками до 20%. То есть общая выгода может достигать до 40%, что важно как для самих туристов, так и для агентов, которые могут предлагать более доступные варианты отдыха.

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