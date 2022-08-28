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2 часа назад

Россиянам рассказали, как попасть в Европу в случае полного запрета туристических виз

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Если страны «наземного въезда» в Европу все-таки закроют свои границы для россиян, им придется воспользоваться более дорогими «воздушными путями». Так, как пишет «Турпром», россияне смогут попасть в Европу с пересадками в Турции, ОАЭ, Армении, Сербии и Катаре.

Как попасть в Европу в случае полного запрета туристических виз
Фото: Runews24Runews24

На сегодня отдельные европейские страны прекратили выдачу туристических виз россиянам, другие же увеличили сроки рассмотрения заявления, поэтому попасть в Европу жителям РФ становится все сложнее.

В то же время эксперты считают, что в случае введения общеевропейского запрета туристических виз для россиян, «обходные маневры» все же останутся. Так, можно будет оформить краткосрочную визу категории С (причина выдачи – лечение или посещение родственников). Также визу категории С можно получить для участия в образовательных, культурных и спортивных мероприятиях, а также осуществления журналистской деятельности.

Также в ЕС не планируют отменять для россиян визы категории D. Основанием для их получения являются работа, учеба и воссоединение с родственниками.

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