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1 час назад

Россиянам рассказали о способах справиться с болезнью на отдыхе за границей

При простуде или отравлении надо пить больше теплой воды с лимоном и при необходимости принять жаропонижающее, посоветовала врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала россиянам об этом и других способах быстро справиться с болезнью во время отдыха за границей.

Как справиться с болезнью, если вы на отдыхе за границей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик отметила, что чаще всего на отдыхе люди страдают от отравления или простуды. По ее словам, если несильные симптомы появились в самом начале отпуска, это может свидетельствовать об акклиматизации организма к другому климату, и достаточно просто отлежаться, чтобы прийти в себя. Не требует серьезного лечения и вирусная инфекция легкой степени — достаточно пить больше теплой воды с лимоном, лежать и при необходимости принять жаропонижающее.

Чтобы избежать отравления в отпуске за границей, по мнению Чернышовой, надо с осторожностью пробовать необычные блюда.

«В первые два-три дня пребывания на отдыхе нельзя пробовать экзотическую еду. В большинстве случаев это приведет к отравлению. Нужно питаться проверенными и диетическими продуктами», — объяснила она.

Если все же появились такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать обезвоживания. В связи с этим терапевт напомнила о необходимости обязательного оформления перед поездкой туристической медицинской страховки, которая позволит вызвать местного специалиста или скорую помощь.

В заключение Чернышова рассказала о том, какие лекарства нужно положить в отпускную аптечку. По ее мнению, помимо препаратов для терапии хронических заболеваний, в ней должны быть обезболивающие, жаропонижающие и противоаллергические медикаменты, а также капли в нос, средство против солнечных ожогов и энтеросорбенты против острого отравления.

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