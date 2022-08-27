Как справиться с болезнью, если вы на отдыхе за границей

При простуде или отравлении надо пить больше теплой воды с лимоном и при необходимости принять жаропонижающее, посоветовала врач-терапевт Надежда Чернышова. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала россиянам об этом и других способах быстро справиться с болезнью во время отдыха за границей.

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Медик отметила, что чаще всего на отдыхе люди страдают от отравления или простуды. По ее словам, если несильные симптомы появились в самом начале отпуска, это может свидетельствовать об акклиматизации организма к другому климату, и достаточно просто отлежаться, чтобы прийти в себя. Не требует серьезного лечения и вирусная инфекция легкой степени — достаточно пить больше теплой воды с лимоном, лежать и при необходимости принять жаропонижающее.

Чтобы избежать отравления в отпуске за границей, по мнению Чернышовой, надо с осторожностью пробовать необычные блюда.

«В первые два-три дня пребывания на отдыхе нельзя пробовать экзотическую еду. В большинстве случаев это приведет к отравлению. Нужно питаться проверенными и диетическими продуктами», — объяснила она.

Если все же появились такие симптомы, как тошнота, рвота, диарея, необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы избежать обезвоживания. В связи с этим терапевт напомнила о необходимости обязательного оформления перед поездкой туристической медицинской страховки, которая позволит вызвать местного специалиста или скорую помощь.