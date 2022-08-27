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3 часа назад

Как купить билеты дешевле: лайфхаки, о которых никто не знает

Мира Маркина

Опытные путешественники знают, как сэкономить на всем, особенно на авиабилетах - одной из самых затратных частей поездки. "Рамблер" делится тремя способами, о которых никто не знает.

Как купить билеты дешевле
Фото: pxhere.compxhere.com

Покупайте билеты во вторник

Чтобы сэкономить, смотреть билеты лучше в определенные дни недели. Во вторник, среду и четверг они, как правило, дешевле, чем в выходные и понедельник. Покупать билеты выгоднее всего во вторник во второй половине дня, ближе к полночи. А самый дешевый день вылета, согласно статистике, - это среда.

Используйте режим "инкогнито"

Когда ищите билеты, используйте режиме "инкогнито" в браузере или VPN. Также чаще чистите кэш. Сайты по продаже авиабилетов отслеживают, какие направления пользователь смотрит чаще всего, и повышают на них цены. Такой метод позволит сэкономить от 300 рублей.

Используйте Android и Windows

Удивительно, но иногда для обладателей техники Apple завышают цены на авиабилеты. Чтобы купить их дешевле, воспользуйтесь телефоном Android или компьютером с Windows.

Ищите выгодные билеты в Telegram

В Telegram есть специализированные каналы, которые отслеживают цены на авиабилеты не только у российских, но и у зарубежных авиакомпаний и публикуют самые дешевые рейсы. Иногда можно найти что-то по своему направлению. Путешественники рекомендуют сервисы Travelradar, TravelCheap, Triptodream, "Самокатус", "На чемоданах", Vandroukiru.

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