Как купить билеты дешевле

Опытные путешественники знают, как сэкономить на всем, особенно на авиабилетах - одной из самых затратных частей поездки. "Рамблер" делится тремя способами, о которых никто не знает.

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Покупайте билеты во вторник

Чтобы сэкономить, смотреть билеты лучше в определенные дни недели. Во вторник, среду и четверг они, как правило, дешевле, чем в выходные и понедельник. Покупать билеты выгоднее всего во вторник во второй половине дня, ближе к полночи. А самый дешевый день вылета, согласно статистике, - это среда.

Используйте режим "инкогнито"

Когда ищите билеты, используйте режиме "инкогнито" в браузере или VPN. Также чаще чистите кэш. Сайты по продаже авиабилетов отслеживают, какие направления пользователь смотрит чаще всего, и повышают на них цены. Такой метод позволит сэкономить от 300 рублей.

Используйте Android и Windows

Удивительно, но иногда для обладателей техники Apple завышают цены на авиабилеты. Чтобы купить их дешевле, воспользуйтесь телефоном Android или компьютером с Windows.

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