Как купить билеты дешевле

Опытные путешественники знают, как сэкономить на всем, особенно на авиабилетах - одной из самых затратных частей поездки. "Рамблер" делится тремя способами, о которых никто не знает.
Чтобы сэкономить, смотреть билеты лучше в определенные дни недели. Во вторник, среду и четверг они, как правило, дешевле, чем в выходные и понедельник. Покупать билеты выгоднее всего во вторник во второй половине дня, ближе к полночи. А самый дешевый день вылета, согласно статистике, - это среда.
Когда ищите билеты, используйте режиме "инкогнито" в браузере или VPN. Также чаще чистите кэш. Сайты по продаже авиабилетов отслеживают, какие направления пользователь смотрит чаще всего, и повышают на них цены. Такой метод позволит сэкономить от 300 рублей.
Удивительно, но иногда для обладателей техники Apple завышают цены на авиабилеты. Чтобы купить их дешевле, воспользуйтесь телефоном Android или компьютером с Windows.
В Telegram есть специализированные каналы, которые отслеживают цены на авиабилеты не только у российских, но и у зарубежных авиакомпаний и публикуют самые дешевые рейсы. Иногда можно найти что-то по своему направлению. Путешественники рекомендуют сервисы Travelradar, TravelCheap, Triptodream, "Самокатус", "На чемоданах", Vandroukiru.