Лайфхак по сбору чемодана для семейной поездки восхитил пользователей

TikTok-блогерша с никнеймом muddlethroughmummy поделилась лайфхаком, как легко сложить вещи нескольких членов семьи в один чемодан для поездки, и восхитила пользователей сети. Способ сбора она показала на видео — на ролик, быстро ставший вирусным в сети, обратили внимание в Express.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам девушки, ее «секретным оружием» для экономии места в чемодане являются пакеты с замком «зиплок» (Zip Lock). Блогерша порекомендовала складывать вещи в стопки, помещать их в отдельные пакеты с застежкой-молнией, а затем просто садиться на них и выпускать лишний воздух. Такой принцип сбора работает наподобие вакуума — пространство, занимаемое одеждой, уменьшается.

«Также вы можете использовать фломастер, чтобы написать на пакетах, что там внутри. Это помогает мне не только экономить место, но и сохранять порядок в чемодане — даже мой муж может все найти», — добавила пользовательница TikTok.