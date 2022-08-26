Как успокоить себя в самолете

Многие люди испытывают стресс и дискомфорт во время полета на самолете. Дело в том, что большое количество людей страдают аэрофобией — боязнью перелетов. Эта фобия довольно часто омрачает все приятные моменты из путешествий тем, что на борту может начаться паника. О том, как успокоить себя во время перелета — в материале “Рамблера”.

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Разберитесь в устройстве самолета

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Как говорят психологи, занимающиеся лечением аэрофобии, большинство страхов происходит из-за незнания. Люди просто не понимают, как устроен самолет, за счет чего он летает, и что будет, если у него откажет один двигатель (спойлер: ничего не случится). Также с помощью изучения вы можете узнать, что за странные звуки сопровождают взлет и посадку, и вам точно станет легче переносить перелет.

Задержите дыхание

Иногда страх связан с физиологией. Например, при панике мы начинаем чаще дышать, в мозг поступает больше кислорода и он подает психике сигнал о том, что организм находится в состоянии опасности. Если вы ненадолго задержите дыхание и повторите это около десяти раз, паника отступит и вы немного расслабитесь. Удобнее всего дышать под счет. Например вы вдыхаете восемь секунд, задерживаете дыхание на шесть и выдыхаете на четыре. Комбинацию стоит подбирать из ваших возможностей.

Сократите стресс перед перелетом

Если вы летите на отдых большой компанией или семьей, это может быть сильным стрессом. Кроме того, совмещение работы и подготовки к отпуску может тоже изрядно вымотать. Постарайтесь сократить стресс перед перелетом, иначе он накопится и выльется в панику, когда вы позволите себе расслабиться или ваша психика достигнет предела. Например, заранее подготовьте список того, что нужно взять с собой. Или возьмите отпуск на три дня раньше даты вылета.

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