Как успокоить себя в самолете

Многие люди испытывают стресс и дискомфорт во время полета на самолете. Дело в том, что большое количество людей страдают аэрофобией — боязнью перелетов. Эта фобия довольно часто омрачает все приятные моменты из путешествий тем, что на борту может начаться паника. О том, как успокоить себя во время перелета — в материале “Рамблера”.
Как говорят психологи, занимающиеся лечением аэрофобии, большинство страхов происходит из-за незнания. Люди просто не понимают, как устроен самолет, за счет чего он летает, и что будет, если у него откажет один двигатель (спойлер: ничего не случится). Также с помощью изучения вы можете узнать, что за странные звуки сопровождают взлет и посадку, и вам точно станет легче переносить перелет.
Иногда страх связан с физиологией. Например, при панике мы начинаем чаще дышать, в мозг поступает больше кислорода и он подает психике сигнал о том, что организм находится в состоянии опасности. Если вы ненадолго задержите дыхание и повторите это около десяти раз, паника отступит и вы немного расслабитесь. Удобнее всего дышать под счет. Например вы вдыхаете восемь секунд, задерживаете дыхание на шесть и выдыхаете на четыре. Комбинацию стоит подбирать из ваших возможностей.
Если вы летите на отдых большой компанией или семьей, это может быть сильным стрессом. Кроме того, совмещение работы и подготовки к отпуску может тоже изрядно вымотать. Постарайтесь сократить стресс перед перелетом, иначе он накопится и выльется в панику, когда вы позволите себе расслабиться или ваша психика достигнет предела. Например, заранее подготовьте список того, что нужно взять с собой. Или возьмите отпуск на три дня раньше даты вылета.
Лучше заранее предупредить бортпроводников о том, что вы боитесь летать, тогда к вам будут относиться более внимательно и спокойно. Помимо медицинской помощи стюардессы могут оказать и психологическую. Если вы видите, что стюардесса не занята, вы можете подойти к ней и спросить об устройстве самолета. Однако не стоит отвлекать экипаж от их работы. Если они заняты, справляйтесь с напряжением самостоятельно.