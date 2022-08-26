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1 час назад

«Приезжаете, а брони нет»: как не стать жертвой мошенников при покупке горящего тура

Вечерняя Москва

Покупка горящих туров — актуальная тема для летнего периода, люди пытаются найти лучший вариант для поездки, однако во время такого поиска можно стать жертвой мошенников. Гендиректор одной из крупных российских туркомпаний Алексан Мкртчян в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал об одном из способов туристического мошенничества.

Как не стать жертвой мошенников при покупке горящего тура
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Горящие туры в этом году можно назвать большим счастьем, поскольку туров с перевозкой катастрофически мало. Если говорить о наземных турах, то бывают спецпредложения. Для их изучения надо следить за рассылками, туристическими группами и Telegram-каналами по данной тематике. Как правило, мошенничества не стоит ожидать в тех группах, где есть немалое количество подписчиков. При этом мошенничество чаще всего проявляется на левых, фиктивных сайтах, когда вы бронируете номер в гостинице, приезжаете, а на вашу фамилию брони нет. Поэтому советую прозвонить в отель, узнать их настоящий сайт и забронировать оттуда, — разъяснил он.

При этом эксперт уверяет, что бронирование через туристические агентства является настоящим гарантом качества для хорошего отдыха.

Лайфхаки,Алексан Мкртчян,
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