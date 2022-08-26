Как не стать жертвой мошенников при покупке горящего тура

— Горящие туры в этом году можно назвать большим счастьем, поскольку туров с перевозкой катастрофически мало. Если говорить о наземных турах, то бывают спецпредложения. Для их изучения надо следить за рассылками, туристическими группами и Telegram-каналами по данной тематике. Как правило, мошенничества не стоит ожидать в тех группах, где есть немалое количество подписчиков. При этом мошенничество чаще всего проявляется на левых, фиктивных сайтах, когда вы бронируете номер в гостинице, приезжаете, а на вашу фамилию брони нет. Поэтому советую прозвонить в отель, узнать их настоящий сайт и забронировать оттуда, — разъяснил он.