Как правильно указывать информацию на багаже

Туристические эксперты сервиса Travel and Leisure убеждены, что информация на багажных бирках нужна, ведь так она поможет определить владельца, но некоторые моменты лучше не указывать на своём багаже.
Так, эксперты советуют не указывать на бирке точный адрес и какие-то опознавательные элементы национальности, например, флаги.
Эти данные вряд ли помогут увеличить шансы на поиск багажа.
«Избегайте багажных бирок с флагами или другими элементами, идентифицирующими вашу национальность. Самые безопасные багажные бирки — это бирки с крышками. Такие аксессуары снижают риск того, что кто-то поблизости сможет прочитать вашу информацию».
Несмотря на то, что в бирке должны быть сведения об имени и адресе электронной почти. В некоторых моментах можно указывать контакты отела, в котором будет проживание во время поездки.