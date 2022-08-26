Что делать, если вы опоздали на автобус в путешествии

Нашей героине пришлось просить помощи у незнакомцев и даже обращаться к полицейским.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Продолжаем нашу рубрику «Разбор полётов». Сегодня расскажем о случае из жизни путешественницы, буквально оставшейся на обочине в чужом городе с ребёнком из-за невнимательности гида.

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Марина Авраменко, путешественница, рассказывает свою историю, которая произошла много лет назад:

Мы с дочерью дошкольного возраста отдыхали в Лазаревском, откуда позже поехали на электричке в Сочи. Перед этим на пляже «Чайка» мы купили билеты на автобусную экскурсию по окрестностям города. Последней остановкой были «Чайные домики» в посёлке Уч-Дере, где можно познакомиться с традициями русского чаепития. Экскурсия завершилась незадолго до выезда, который был запланирован на 17:00, за три часа до отъезда нашей электрички обратно в Лазаревское.

«Наши крики никто не услышал»

Направляясь с остальными к автобусу, мы с дочерью решили сфотографироваться на фоне комплекса. В полной уверенности, что в запасе есть ещё немного времени, вдруг замечаем, что водитель начинает отъезжать. Мы подумали, что это шутка, ведь обычно экскурсоводы проверяют всех по спискам, прежде чем уехать, особенно находясь вдали от города. Наши крики, разумеется, никто не услышал.

Медленно набирая скорость, автобус от нас отдалялся. Самое ужасное, что мы ни с кем из организаторов экскурсии не обменялись контактами, да и телефонов тогда не было. Наши вещи остались в автобусе на заднем сидении, благо деньги и документы были при себе. До последнего были уверены, что через некоторое время за нами вернутся. Но всё оказалось намного печальнее – нас действительно никто не хватился.

«Пришлось связаться с полицией»

И вот мы стоим, дочь в слезах, я её успокаиваю, говорю, что всё решим, хотя на самом деле не знаю как. Других экскурсионных автобусов нет – наша группа была последней. Общественный транспорт тоже не ходит. К счастью, на горизонте оказался блокпост (пропускной пункт). Там мы познакомились с одной из сотрудниц, которая предложила нам добраться до города вместе с персоналом на легковой иномарке, где, к слову, были пять человек.

Уже в дороге мы стали искать решение нашей проблемы, поскольку прямо до города нас довезти не могли. Выяснилось, что у руководителя «Чайных домиков» были связи в ГИБДД, благодаря чему нам удалось связаться с контрольно-пропускным пунктом на выезде из Дагомыса и попросить их задержать наш автобус. По приезде мы увидели три больших красных автобуса, подходящих под наше описание.

Собственно, там мы и встретились с нашим гидом, который только в тот момент заметил наше отсутствие. До тех пор пока автобус не остановили на КПП, никто из пассажиров даже не заподозрил, что кого-то не хватает (несмотря на то что там лежали наши вещи). В итоге экскурсовод принесла свои извинения, и нас благополучно пересадили в автобус. Тем не менее осадок остался.

«Главное – не поддаваться панике»

Самое главное, что я поняла – нельзя впадать в панику. Потому что всё самое ужасное уже случилось, и ничего не изменить. Важно уметь абстрагироваться, именно так я и поступила – мне было это необходимо, ведь со мной был ребёнок. Если сохранять спокойствие не получается, в идеале найти человека, который эмоционально не вовлечён в вашу ситуацию и сможет подсказать варианты решения.

Сейчас, когда уже у всех есть сотовые телефоны, потеряться сложнее. Хотя, например, за рубежом, где не всегда есть связь, такая ситуация может произойти. Поэтому обязательно обменивайтесь контактами с гидом или представителями турфирмы, особенно когда едете на сборные экскурсии, где никто никого не знает. Не будет лишним также записать номер и марку экскурсионного автобуса.

Если с вами всё-таки приключилось подобное, постарайтесь вспомнить, где вы останавливались вместе с гидом недалеко от места высадки. Чаще всего у проводников есть договорённости с владельцами магазинов и заведений, через которых вы сможете выйти непосредственно на своего экскурсовода. Также всегда можно обратиться к другим туроператорам поблизости и к туристической полиции, которая как раз и решает подобные вопросы.

Недобросовестная турфирма: как отстоять свои права

В нестандартных ситуациях, когда приходится действовать самостоятельно, что героически и сделал пассажир с ребёнком, важно сохранять спокойствие. Ведь всегда можно найти способы разрешить проблему.

– Кристина Чепиного, владелец турагентства Che Tour.

Обратиться к сотрудникам полиции. Либо позвонить в службу спасения – по номеру «112» можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства. Если такой возможности нет, добираться самостоятельно до пункта назначения. В этом случае лучше сохранить все чеки – документы о затратах, понесённых в пути, можно будет предъявить турфирме.

Вернуть день за некачественный отдых. В случаях плохо организованного путешествия туристу обязаны выплатить компенсацию. Отдых не должен представлять угрозу жизни и безопасности туриста. Так как за качество тура отвечает представитель компании, логичнее обращаться к нему, приложив копии документов, подтверждающих нарушение условий договора. Если фирма дала отрицательный ответ, вы вправе подать в суд.

Проработать страхи

Накануне путешествия стоит продумать всевозможные ситуации, которые могут с вами произойти, и найти пути их решения. В этом вам поможет проверенный сотрудник турбизнеса. Не стоит бронировать поездку через агрегаторы, где дозвониться до оператора – тот ещё квест. Человеку нужен человек. Пусть это будет ваш личный агент, который всегда будет с вами на связи и поможет в любой ситуации.