Почему пьяным на борт нельзя, но пить в самолете можно

Ни для кого не секрет, что изрядно выпившим туристам авиакомпания вправе отказать в перелете. При этом на борту самолета вы можете приобрести спиртное и употреблять его. Более того, в некоторых зарубежных авиакомпаниях пиво и вино предлагают бесплатно даже в эконом-классе.

Фото: Кадр из фильма "Брат 2" Кадр из фильма "Брат 2"

Неудивительно, что многие путешественники задаются вопросом – почему пить алкоголь до полета нельзя, но во время него можно. “Рамблер” нашел ответ на этот вопрос.

Алкоголь до перелета

Каждая авиакомпания сама устанавливает правила относительно возможности употребления алкоголя до полета. Чаще всего сотрудники аэропорта смотрят на состояние пассажира и решают, можно ли пускать его на борт. Если вам отказали в полете еще во время регистрации на рейс, вы сможете вернуть деньги за билеты. Если же вам удалось пройти регистрацию, но вас не допускают на посадку, вернуть средства будет проблематично. Как правило, авиакомпания не пускает на рейс тех пассажиров, поведение которых может навредить другим пассажирам или экипажу.

Алкоголь на борту самолета

Впервые спиртное в самолетах появилось в США в 1949 году – поначалу алкоголь разливали в первом классе Northwestern Airlines на внутренних рейсах. Поскольку в те времена страна только отходила от сухого закона, и в некоторых штатах алкоголь был по-прежнему запрещен, выпивать пассажирам удавалось не всегда. Впоследствии спиртное на борту стало доступно по всей Америке, а дальше практика распространилась по всему миру.