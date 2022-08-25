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47 минут назад

Как получить хороший номер в отеле и не платить

Мария Каткова

В отелях существует несколько категорий номеров, которые заранее выкупают туристы. Однако с помощью некоторых лайфхаков вы можете получить номер “люкс”, но не платить за него. Существует несколько хитростей, к которым можно прибегнуть. О них — в материале “Рамблера”.

Как получить хороший номер в отеле и не платить
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Привозите подарки администрации

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Стоит заранее оговорить, что данное правило действует лишь в некоторых странах. Например, если вы привезете национальные подарки из России в отель в Сочи, никто не будет вас селить в номер класса выше. А вот в Турции и Египте подобные “презенты” очень любят. Лучше всего везти еду или алкоголь. Подарок в виде сувенира отдаете на ресепшене при заселении, после чего просите номер с видом или класса повыше. Администрация, скорее всего, пойдет вам на уступки.

Сообщите о празднике

Если вы едете в отпуск в свой день рождения или в свадебное путешествие, то сообщите заранее об этом в отель. Лучше отметить это при бронировании или направить информацию отдельным письмом. Отели, как правило, предлагают приятные бонусы к особым событиям. Это может быть улучшенный номер, бесплатный ужин или небольшие подарки в виде фруктовой тарелки и шампанского. Если вы хотите улучшить категорию номера, лучше прямо так и написать в письме.

Заведите карты лояльности

У сетевых отелей есть карты лояльности и специальная бонусная программа, но туда редко включают повышение класса номера. Если у вас есть карта отеля и вы останавливаетесь в этой сети с завидной регулярностью, то отношение к вам как к постояльцу будет лучше. И если вы попросите бесплатно предоставить вам улучшенный номер, то администрация охотнее пойдет вам навстречу.

Заезжайте в вечернее время

Довольно часто важные гости бронируют номера, а потом не приезжают в отель или задерживаются на несколько дней. Как правило, персонал отеля узнает это уже поздним вечером. Поэтому дорогие номера могут оказаться свободны на ближайшие несколько дней, если вы приедете ближе к вечеру.

Будьте вежливы с персоналом

Если при общении с персоналом на ресепшене вы будете вежливы, то вероятность того, что вам дадут номер получше, увеличивается. Если вы с улыбкой спросите, есть ли у них свободный хороший номер и могут ли они повысить вам класс обслуживания, то они постараются сделать для вас больше, чем если бы вы стояли с недовольным лицом.

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