Как получить хороший номер в отеле и не платить

В отелях существует несколько категорий номеров, которые заранее выкупают туристы. Однако с помощью некоторых лайфхаков вы можете получить номер “люкс”, но не платить за него. Существует несколько хитростей, к которым можно прибегнуть. О них — в материале “Рамблера”.

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Привозите подарки администрации

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Стоит заранее оговорить, что данное правило действует лишь в некоторых странах. Например, если вы привезете национальные подарки из России в отель в Сочи, никто не будет вас селить в номер класса выше. А вот в Турции и Египте подобные “презенты” очень любят. Лучше всего везти еду или алкоголь. Подарок в виде сувенира отдаете на ресепшене при заселении, после чего просите номер с видом или класса повыше. Администрация, скорее всего, пойдет вам на уступки.

Сообщите о празднике

Если вы едете в отпуск в свой день рождения или в свадебное путешествие, то сообщите заранее об этом в отель. Лучше отметить это при бронировании или направить информацию отдельным письмом. Отели, как правило, предлагают приятные бонусы к особым событиям. Это может быть улучшенный номер, бесплатный ужин или небольшие подарки в виде фруктовой тарелки и шампанского. Если вы хотите улучшить категорию номера, лучше прямо так и написать в письме.

Заведите карты лояльности

У сетевых отелей есть карты лояльности и специальная бонусная программа, но туда редко включают повышение класса номера. Если у вас есть карта отеля и вы останавливаетесь в этой сети с завидной регулярностью, то отношение к вам как к постояльцу будет лучше. И если вы попросите бесплатно предоставить вам улучшенный номер, то администрация охотнее пойдет вам навстречу.

Заезжайте в вечернее время

Довольно часто важные гости бронируют номера, а потом не приезжают в отель или задерживаются на несколько дней. Как правило, персонал отеля узнает это уже поздним вечером. Поэтому дорогие номера могут оказаться свободны на ближайшие несколько дней, если вы приедете ближе к вечеру.

Будьте вежливы с персоналом