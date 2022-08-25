Туристический кешбэк: как вернуть деньги за отдых

В России стартовал осенний этап программы «Туристический кешбэк». Можно отправиться в путешествие по стране и вернуть до 20% от стоимости поездки. О самых популярных направлениях – корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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Эти виды завораживают. Село Горная Саниба в Северной Осетии – точка притяжения туристов.

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«Я впечатлилась красотами, природой, в том числе людьми. Народ здесь вообще замечательный, прекрасная, вкусная кухня, вкусное вино. И вот это мною движет каждый раз сюда примчаться», – рассказала туристка Юлия Торопова.

Туристы осаждают самый крупный на Северном Кавказе Даргавский некрополь, поднимаются в гору, чтобы полюбоваться на Большой Зейгалан – один из самых высоких водопадов Европы, а самые смелые отваживаются искупаться в водах его младшего брата.

Отдохнуть здесь можно с выгодой. До конца года – сотни туров во все регионы страны, за которые государство компенсирует часть расходов. Оплатить можно картой «Мир», на которую автоматически возвращаются 20% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк за туры, круизы, проживание в санаториях, пансионатах и отелях. Главное условие – отдых от трех ночей.

«Можно забронировать как отдельно гостиницу, так и купить целиком турпакет, что намного выгоднее, у туроператора, турагента, так как в рамках турпакета скидка распространяется на общую стоимость пакета», – рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Бронировать нужно через сайт «Мирпутешествий.рф». Анна вместе с мужем там уже подбирает себе тур. В октябре едут поправлять здоровье в санатории Лагнаки. В этот раз даже сдвинули отпуск, чтобы получить денежную компенсацию от государства.

«И вот на сумме в 100 тысяч рублей получается значительная экономия – 20 тысяч рублей возвращается на карту», – рассказала туристка, блогер Анна Палагина.

Путешествовать можно по всей стране – от Калининграда до Владивостока. Всего Ростуризм предлагает более двух миллионов вариантов отдыха.

«В России очень много красивых мест. У меня до пандемии здесь отдыхали испанцы, приезжали немцы, приезжали англичане. И когда испанцы отсюда уезжали, они были семь дней, они мне говорят: «А что же вы приезжайте к нам из России? У вас здесь такие красивые места», – рассказал владелец отеля Горная Саниба Виталий Бикоев.

Скучно осенью и зимой не будет точно. Санкт-Петербург – одно из тех мест, куда можно поехать в любое время года. Более 100 театров, 200 музеев, 8,5 тысяч памятников архитектуры и культуры – Исаакиевский собор, Эрмитаж, Дворцовая площадь. О затишье в турсезоне теперь даже речи нет – говорят отельеры.

«Статистика показывает, что в периоды кешбэка спрос со стороны гостей был больше. Конечно, для туристов это привлекательно, с той точки зрения, что бронируя номера в отеле, они не только едут отдыхать, но еще и получают какие-то средства обратно, которые могут потратить во время путешествия», – рассказала директор по продажам и маркетингу Нина Алексеева.

А это Дальний Восток. Гастроагротуризм в открытом море. Экскурсию проводит основатель марикультурной фермы Василий Гребенников. Туристы в восторге.