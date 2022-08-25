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1 час назад

Женщина придумала способ экономить на отдыхе детей и нарвалась на критику в сети

Мать двоих детей рассказала, что ради экономии берет в отпуск детей по очереди, и спровоцировала споры в сети. Об этом сообщает Metro.

Мать придумала, как сэкономить на отдыхе, и нарвалась на критику
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам британки Джули Кук (Julie Cook), это помогает ей наладить отношения и сблизиться с четырнадцатилетним сыном Алексом (Alex) и девятилетней дочерью Адрианой (Adriana), а также сэкономить на отдыхе. Женщина отмечает, что придумала такой способ в 2018 году, когда впервые решила взять сына в Венецию на четыре дня.

«Я слушала, что он мне рассказывает, и никто меня не отвлекал», — пояснила она, добавив при этом, что в некоторые путешествия они едут вчетвером — с мужем и двумя детьми. Однако после публикации автор материала нарвалась на критику в сети, пишет Daily Star.

Некоторые пользователи писали, что считают неприемлемым и несправедливым оставлять одного из детей дома. «Вы ведете себя как засранка», — говорилось в комментариях.

Тем не менее, нашлись и те родители, которые поддержали британку и согласились с ее доводами.

Ранее в июне 34-летняя мать-одиночка рассказала, что оставила сына дома с отцом ради путешествия по Италии и вызвала споры в сети. По ее словам, она не может расслабиться и выпить алкоголь, если рядом малыш.

Лайфхаки,
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