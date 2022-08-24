Раскрыт способ дешево бронировать перелеты с пересадкой в Африке

В России оценили выгодность стыковочных рейсов через Эфиопию: полеты в страны Африки и Латинской Америки с пересадкой в Аддис-Абебе выходят туристам дешевле, чем через Дубай или Стамбул. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, Эфиопия будет интересна российским туристам как более выгодный транзитный хаб. Например, улететь из Москвы в Йоханнесбург (ЮАР) с пересадкой в Дохе (Катар) от Qatar Airways обойдется в 180 тысяч рублей. Билет со стыковкой в Аддис-Абебе можно забронировать от 33 тысяч рублей.

Отправиться из столицы на Сейшелы с Emirates с пересадкой в Дубае получится от 50,7 тысячи рублей, с Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле — от 177 тысяч рублей, с Ethiopian Airlines — от 33 тысяч рублей.

«Аддис-Абеба может выступать хабом для сохраняющегося делового и гуманитарного потока в США. Ближайший доступный перелет из Москвы через Эфиопию в Нью-Йорк на 13 сентября будет стоить от 80 тысяч рублей. Самый быстрый перелет на ту же дату через Стамбул займет 16 часов (Turkish Airlines) и обойдется в 186 тысяч рублей», — раскрыли способ дешево улететь в США в «Коммерсанте».