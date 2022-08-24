Как сэкономить на бронировании отеля

Оплата за бронирование номеров составляет меньшую часть всего бюджета на поездку. Однако и на проживании можно существенно сэкономить, чтобы сделать поездку более бюджетной. О том, как получить скидку на бронирование отеля — в материале “Рамблера”.

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Карты лояльности

У многих сетевых отелей существуют карты лояльности, которые позволяют получать приятные бонусы. Если вы часто заселяетесь в отель одной сети, то у вас есть возможность получить скидку по карте лояльности. Примечательно, что многие сетевые отели раскиданы по разным странам, поэтому, если вы едете в определенный город, лучше сделать выбор в пользу гостиницы той компании, где вы останавливались ранее.

Промокоды

В России работает несколько агрегаторов отелей, но нам все еще доступны бронирования за рубежом у популярных сервисов. Часто можно встретить промокоды, которые дают небольшую скидку на проживание. Можно посмотреть их на специализированных сайтах или у тревел-блогеров. Как правило, они публикуют реферальные промокоды, чтобы тоже зарабатывать на этом.

Старайтесь не попадать на важные мероприятия

Отели часто организовывают конференции и другие мероприятия, так как располагают специальными залами, а участников селят к себе в номера. В этот период бронирование, как правило, в несколько раз дороже. Это происходит из-за того, что отель получает деньги за прибывающих участников мероприятия и новые бронирования им не нужны. Поэтому, если у вас “плавающие” даты поездки, то лучше заранее посмотреть, не планируются ли какие-либо мероприятия.

Бронируйте с возможностью отмены