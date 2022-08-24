Можно ли вернуть деньги за тур, если планы изменились

Когда мы приобретаем пакетный тур, мы должны понимать, что при его формировании туроператоры несут расходы. Пакетный тур состоит обычно из авиаперелета, трансфера, проживания в отеле, плюс ко всему, каждый туроператор обязан застраховать туриста. Чтобы туроператоры могли сформировать выгодные предложения, они заключают контракты с авиакомпаниями: выкупают места на регулярных рейсах, либо заключают договор на перевозку с чартерными авиакомпаниями. То же самое происходит и с отелями: туроператоры договариваются с представителями гостиниц об условиях и объемах заселения. Как это все влияет на вашу возможность вернуть деньги за тур, который вы решили отменить, «Рамблер» спросил у эксперта в сфере туризма.
Вернуть деньги, конечно, можно, но вопрос в том, когда и что мы возвращаем. То есть если мы сделали ранее бронирование, и у нас встал вопрос, будем ли мы оплачивать тур полностью, важно смотреть в договор. Чем ближе отказ к дате вылета, тем больше расходов несет туркомпания. Соответственно, в случае отказа близко к дате вылета турист, вероятнее всего, не получит полную сумму отпуска назад.
Но тут нужно понимать, что причина должна быть весомой и задокументировванной: должна быть справка либо другие документы, подтверждающие наступление страхового случая. Если клиенту не удалось получить визу, произошел несчастный случай, - все это будет считаться страховым случаем, даже если эта ситуация произошла с одним из тех, кто должен был отправляться в путешествие. Если же вы просто передумали, это исключительно ваше решение, и туроператор вернет вам стоимость, только если он пойдет вам на встречу, но в обязательства турфирмы это не входит.