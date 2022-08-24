Можно ли вернуть деньги за тур, если планы изменились

Когда мы приобретаем пакетный тур, мы должны понимать, что при его формировании туроператоры несут расходы. Пакетный тур состоит обычно из авиаперелета, трансфера, проживания в отеле, плюс ко всему, каждый туроператор обязан застраховать туриста. Чтобы туроператоры могли сформировать выгодные предложения, они заключают контракты с авиакомпаниями: выкупают места на регулярных рейсах, либо заключают договор на перевозку с чартерными авиакомпаниями. То же самое происходит и с отелями: туроператоры договариваются с представителями гостиниц об условиях и объемах заселения. Как это все влияет на вашу возможность вернуть деньги за тур, который вы решили отменить, «Рамблер» спросил у эксперта в сфере туризма.

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Все вышеперечисленные расходы регулируется определенными контрактами, поэтому туроператоры несут за это ответственность. Вся сумма расходов называется фактически понесенные расходы (ФПР). В эту сумму входит работа людей, которые занимаются договоренностями, а также всевозможные штрафные санкции со стороны авиаперевозчиков и отелей, в случае, если туроператор не выполнит условия контракта. И ФПР у каждого туроператора может быть разным. Понимая то, из чего состоит пакетный тур, мы осознаем, на что может рассчитывать и что можно делать, если планы вдруг поменялись. Так вот, фактически, заключая договор с туроператором или турагентом, каждый турист подписывает бумагу с информацией о том, что деньги за пакетный тур возвращаются за вычетом ПФР и других пеней и штрафов. Анна Невзорова travel-эксперт

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Вернуть деньги, конечно, можно, но вопрос в том, когда и что мы возвращаем. То есть если мы сделали ранее бронирование, и у нас встал вопрос, будем ли мы оплачивать тур полностью, важно смотреть в договор. Чем ближе отказ к дате вылета, тем больше расходов несет туркомпания. Соответственно, в случае отказа близко к дате вылета турист, вероятнее всего, не получит полную сумму отпуска назад.

Зачастую в договоре прописано, что обстоятельства в виде болезни, опоздания на стыковочный рейс, отмены авиасообщения не обязывают туроператора возмещать деньги клиенту. Он может, например, предложить равнозначную замену. Но и в этой ситуации есть выход: это страховка от невыезда. Если, планируя свой отдых, вы понимаете, что по каким-то причинам он может не состояться, лучше ее оформить. Ее стоимость составляет всего 5 процентов от стоимости пакетного тура, но она покрывает расходы в случае, когда отдых стал невозможен по причине и смерти близкого человека или болезни. Во всех этих ситуациях наступает страховой случай, и стоимость этой поездки будет возмещаться страховой компанией.

Анна Невзорова travel-эксперт