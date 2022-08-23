Стюардесса назвала 5 главных ошибок пассажиров в самолете

Бывшая стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) назвала пять главных ошибок, которые совершают пассажиры в полете. На вирусное видео бортпроводницы в TikTok обратил внимание портал Nine.com.au.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В первую очередь девушка посоветовала туристам никогда не забывать брать с собой в самолет перекус, независимо от того, насколько коротким будет рейс.

«Вы никогда не знаете, какие непредвиденные обстоятельства могут произойти. Так что в следующий раз, когда вы отправитесь в аэропорт, возьмите с собой мармеладные мишки или несколько злаковых батончиков», — добавила бывшая бортпроводница.

Во-вторых, девушка призвала путешественником не пить горячие напитки в самолете. Она рассказала, что резервуары для жидкости на воздушном судне не чистят, поэтому вода в них может быть затхлой. По ее словам, члены экипажа сами отказываются что-либо пить из этих емкостей.