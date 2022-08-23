Что стюардессы носят в чемоданах

По дороге в аэропорт можно увидеть стюардесс, которые везут с собой небольшие чемоданы. Это вызывает вопросы у некоторых пассажиров, ведь бортпроводницы едут на свою обычную работу, и редко случается такое, что им нужно оставаться в городе прилета на несколько дней. На самом деле в чемоданчике у стюардессы есть вещи, которые пригодятся на работе, а также часть предметов для личного пользования. О том, что стюардессы возят в своих чемоданах — в материале “Рамблера”.

Косметика

В чемодане у стюардессы всегда лежит косметичка, чтобы перед вылетом и во время перелета она могла подправить свой макияж. Дело в том, что стюардесса всегда должна выглядеть аккуратно, так как она — лицо авиакомпании, поэтому на работу они носят косметичку внушительных размеров.

Светоотражающий жилет

Еще одна незаменимая вещь в чемодане стюардессы — светоотражающий жилет, который они надевают прямо на форму, когда выходят на взлетно-посадочную полосу. Дело в том, что после того, как вышли все пассажиры, а бортпроводницы проверили салон, они выходят на ВПП во время выгрузки чемоданов. По регламенту безопасности в этот момент они должны надевать светоотражающий жилет.

Теплая одежда и плащ

С собой на борт стюардессы берут фирменный плащ авиакомпании и теплые вещи. Тоже брендированные. Это делается на случай, если в регионе прилета будет плохая погода и провожать пассажиров нужно будет в дождевике. Невозможно предугадать погоду заранее, если стюардесса вылетает за несколько часов, поэтому плащ всегда есть в ее чемодане.

Руководство для бортпроводников

В чемодане у каждой стюардессы есть книжка под названием “Руководство для бортпроводников”. Согласно регламенту, эта книга должна быть в багаже каждой стюардессы.

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