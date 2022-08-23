Как добраться на Филиппины и не разориться

После того как Филиппины упростили правила въезда, российские туристы ищут возможности туда добраться. В июле у Qatar Airways были недорогие билеты из Москвы на ноябрь – 39 тыс. руб. в обе стороны. Сейчас таких цен уже нет, однако, как рассказал Анатолий Зубенко, руководитель отдела продаж ITM Group, у туристов есть несколько вариантов.
По его словам, сначала нужно определиться с пунктом назначения: «Манила – универсальный хаб, Себу – более понятный. На самом Себу более 300 спотов для дайверов разных уровней, от Себу 2 часа на пароме до уникального острова Бохоль. От Манилы до других популярных островов и локаций всегда нужен еще один перелет, что не всегда удобно клиентам». На агрегаторах больше вариантов перелета в Манилу, а вот за билетами до Себу, как сказал Анатолий Зубенко, лучше идти к туроператору, так как у ITM есть гарантированные блоки мест на рейсах Qatar Airways.
Наиболее экономичным будет вариант перелета авиакомпанией Etihad Airways, от 53 тыс. руб за билет в оба конца, все остальные варианты, в том числе с перекрестом авиакомпаний, менее выгодны.
1. Etihad Airways с пересадкой в Абу-Даби. Перелет Москва – Манила займет 23 часа, Манила – Москва – 19 часов 15 минут.
Цена – от 53 тыс. руб. (с багажом) в обе стороны, но с долгими стыковками.
2. Etihad Airways + Emirates. В Манилу летим 23 часа с пересадкой в Абу-Даби, обратно – 17 часов 50 минут с пересадкой в Дубае.
Цена – от 78 669 руб. (с багажом) в обе стороны.
3. Вариант с прилетом в Себу. Etihad + Philippine Airlines + Emirates. Очень долгий путь (больше суток туда, больше двух – обратно), зато можно посмотреть Дубай во время длинной пересадки и Бангкок – во время очень длинной.
Цена – от 97 545 руб. (с багажом) в обе стороны.
4. Emirates до Манилы, на этот раз очень быстро: 17 часов 20 минут – туда, 16 часов 55 минут – обратно. Пересадка в Дубае.
Цена – от 99 780 руб. (с багажом) в обе стороны.
5. Снова до Манилы, на этот раз Qatar Airways + Emirates. Чуть быстрее, но заметно дороже. Туда – 15 часов 15 минут (очень короткая пересадка в Дохе), обратно – 16 часов 55 минут с пересадкой в Дубае.
Цена – от 301 170 руб.
Тем, кто не собирается оставаться в Маниле, ITM Group рекомендует отдать предпочтение Себу. «Оттуда великолепная разлетка, а также уникальная возможность комбинированных программ с Себу, откуда есть перелеты как на острова Палавана, так и в Катиклан (остров Боракай)», – говорит Анатолий Зубенко.
Готовый тур ITM Group с таким перелетом, проживанием и страховкой стоит от 1235 долларов с человека. По текущему курсу это примерно 76 тыс. руб. – то есть поездка обойдется дешевле простого перелета. Это выгодно и тем, кто путешествует из регионов. При самостоятельной покупке перелета до Себу им придется либо лететь с «лишней» пересадкой в Маниле, либо платить за билет около 300 тыс. руб. При покупке тура к его стоимости нужно будет добавить лишь перелет до Москвы, а здесь выбор вариантов большой.