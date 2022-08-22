Почему иллюминаторы в самолетах округлые

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему окна в самолете округлые, а не квадратные или даже треугольные? Такая форма иллюминаторов придумана авиаинженерами не просто так. Зачем? Рассказываем в материале "Рамблера".

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У первых самолетов окна были квадратными, как форточки в домах. Но потом в 50-х годах прошлого века случилась авиакатастрофа. Самолет под названием "Комета" развалился прямо в воздухе. В течение нескольких месяцев разгерметизация произошла еще в двух лайнерах, после чего инженеры начали проводить тщательные исследования и испытания. Из-за того, что скорость и высота полетов значительно увеличились с развитием авиастроительства и изобретения реактивных двигателей, корпуса самолетов начали испытывать более высокие нагрузки, а металл быстрее изнашиваться. Разгерметизация происходила в углу иллюминатора, так как на него воздействовало сильное давление.

Чтобы обеспечить равномерное распределение нагрузки в виде перепадов температур и давления, авиаинженеры придумали делать иллюминаторы округлыми. Как это работает?

Когда самолет взлетает, внешнее давление падает быстрее, чем внутреннее. Это вызывает расширение корпуса и создает напряжение, которое нарастает. Квадратные иллюминаторы не пропускают напряжение, а увеличивают его в местах резких изменений формы. Оно концентрируется по углам, тем самым провоцируя появление трещин на корпусе. Округлые окна позволяют напряжению пройти легко, без препятствий. Оно меняет направление и увеличивает давление.