Диетолог назвала пять лучших перекусов во время перелета

Полет на большой высоте по-особенному влияет на организм человека. Правильное питание может помочь благоприятно перенести долгую дорогу. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», как правильно как выбрать еду, чтобы путешествие прошло максимально комфортно.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, во время перелета нельзя есть жирную пищу, салаты со сложными соусами и газированные напитки. Организм испытывает большой стресс в самолете, а сложная пища усугубляет ситуацию.

Видео дня

— Я не советую наедаться, не нужно употреблять в пищу сложную еду, особенно во время длительных перелетов. Откажитесь от жаренного мяса, картошки, майонезных салатов и газированных напитков. Это может спровоцировать дискомфорт. В самолете организм и так находится в стрессовом состоянии, — рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что людям, склонным к образованию тромбов, категорически нельзя есть жирую пищу во время перелета. Лучше ограничиться сытными белками.

— Отмечу, что длительное сидение в самолете провоцирует появление тромбов. Лучше отказаться от любой жирной пищи, чтобы не усугублять ситуацию, особенно людям, склонным к их образованию. Отдавайте предпочтение легкоусвояемой еде, но достаточно сытной. Для этого отлично подойдут яйца, омлет с овощами, которые надолго сохранят чувство сытости, — заверила специалист.

Эксперт подчеркнула, что негативное влияние алкоголя увеличивается в самолете. Томатный сок, вода и травяной чай отлично утолят жажду и принесут максимум пользы.

— Обязательно нужно много пить. Отдавайте предпочтение воде, томатному соку и отвару шиповника. Многие бояться летать и пьют алкоголь. Это категорически запрещено. Лучше выпить успокаивающий чай. Кофе отлично тонизирует, но кофеин увеличивает риски загустения крови, — сказала Соломатина.

Собеседница «ВМ» уверена, что перед полетом можно перекусить легкой и сытной пищей, чтобы не съесть лишнего во время перелета.

— Я рекомендую перекусить в аэропорту перед полетом чем-то легким. Например, творожная запеканка или сырники подарят чувство насыщения и быстро переварятся. Также хорошо подойдет цезарь или греческий салат, но без жирной заправки. Чем проще будет перекус, тем проще организм перенесет полет, — подытожила диетолог.