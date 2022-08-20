В чем секрет комфорта путешествий в хвостовой части самолета

«В самолетах часто не хватает дополнительного алкоголя, подушек, затычек для ушей и зубных щеток, или у нас ограничено время на обслуживание — так происходит во время коротких рейсов. Однако пассажирам, сидящим в хвосте самолета, гораздо проще положить вторую мини-бутылку вина»,