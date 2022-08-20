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12 минут назад

Туристам объяснили, в чем секрет комфорта путешествий в хвостовой части самолета

Слово и Дело

Неожиданное преимущество мест в хвосте самолета раскрыла стюардесса Энни Кингстон. Пассажирам из этой части авиасудна могут предложить воспользоваться целым рядом привилегий.

В чем секрет комфорта путешествий в хвостовой части самолета
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Нередко туристы предпочитают приобретать места ближе к передней части самолета, чтобы быстрее выйти по окончании полета. Однако пассажирам из хвостовой части авиасудна достаются разного рода дополнительные предметы комфорта. Причем это остается незамеченным другими путешественниками.

«В самолетах часто не хватает дополнительного алкоголя, подушек, затычек для ушей и зубных щеток, или у нас ограничено время на обслуживание — так происходит во время коротких рейсов. Однако пассажирам, сидящим в хвосте самолета, гораздо проще положить вторую мини-бутылку вина»,

— приводит слова бортпроводницы «Турпром» со ссылкой на Reddit.

Таиланд ранее открыл границы для иностранных туристов. Государство Юго-Восточной Азии готово возобновить прямое авиасообщение с Россией, рассчитывая на приезд миллиона граждан.

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