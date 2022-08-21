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1 час назад

Как увеличить отпуск почти в два раза, объяснили эксперты

Deita.ruиещё 1

При грамотно распределении выделенного для отпуска времени, можно заметно продлить совокупный период отдыха. О том, как это сделать, рассказали эксперты туристического сервиса OneTwoTrip, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Как увеличить отпуск почти в два раза
Фото: Deita.ruDeita.ru

По их словам, на государственные праздники в России приходится 21 день. Это означает, что если взять за основу отпуск длительностью в 18 дней, то в случае его правильного расположения можно продлить себе каникулы до 45 дней. Такая цифра может получится путём присоединения ещё и смежных выходных, их в нашей стране немало.

Так, аналитики советуют россиянам брать отпуск в марте в промежутке с 9 по 12 число, чтобы отпуск длился девять дней. В мае, за счёт многочисленных праздников, россияне могут отдохнуть целых 10 дней, если их законные отпускные выпадут на период с 4 по 7 мая. Эксперт также отметили, что в предпраздничные дни будут дешевле авиабилеты. Ранее стало известно о том, кто может выйти на пенсию раньше срока.

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