Как увеличить отпуск почти в два раза

При грамотно распределении выделенного для отпуска времени, можно заметно продлить совокупный период отдыха. О том, как это сделать, рассказали эксперты туристического сервиса OneTwoTrip, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: Deita.ru Deita.ru

По их словам, на государственные праздники в России приходится 21 день. Это означает, что если взять за основу отпуск длительностью в 18 дней, то в случае его правильного расположения можно продлить себе каникулы до 45 дней. Такая цифра может получится путём присоединения ещё и смежных выходных, их в нашей стране немало.