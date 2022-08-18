Диетолог перечислила главные ошибки в питании во время отпуска

Диетолог и основатель сервиса The Female Food Club Пиппа Кэмпбелл (Pippa Campbell) перечислила три главные ошибки, которые туристы совершают в питании в отпуске. Об этом она рассказала The Sun.

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В первую очередь во время отдыха следует сократить количество потребляемой газировки. «Газированные напитки, содержащие CO2, попадают в пищеварительный тракт и могут вызвать вздутие живота, поскольку при прохождении через пищеварительную систему выделяют воздух», — пояснила специалист.

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Кроме того, отрицательно на здоровье может сказаться чрезмерное распитие спиртных напитков. Например, пиво и вино могут вызвать проблемы в кишечнике из-за высокого содержания дрожжей и глютена, а также спровоцировать развитие дисбактериоза. «Самым чистым алкоголем с точки зрения здоровья кишечника считается текила, — отметила собеседница издания. — Главное — никогда не пить натощак, так как это приведет к дополнительному воспалению пищевода».

Также, продолжила диетолог, не следует злоупотреблять закусками, содержащими большое количество соли, поскольку это вещество обезвоживает организм и вызывает вздутие живота. В качестве альтернативы рекомендуется рассмотреть орехи, яблоки, безглютеновые овсяные лепешки, хумус или овощные палочки.

Предупредила основатель сервиса и о вреде переедания во время отдыха по системе «все включено». «Старайтесь придерживаться одной тарелки с едой, ешьте медленно (стремитесь тщательно пережевать пищу до 20-30 раз, это поможет вырабатывать пищеварительные ферменты, которые расщепляют еду, чтобы она могла правильно пройти по кишечнику)», — добавила Кэмпбелл.

В заключение эксперт посоветовала туристам чаще пить травяные чаи, способствующие улучшению работы пищеварения, и добавить в рацион спаржу, ананас, огурец, лук-порей, имбирь или чеснок⁠. Данные продуты помогут вывести лишнюю соль из организма и избавят от вздутия живота.