Что делать, если попутчик в поезде пьян и агрессивен

Нередко в поездах встречаются люди, которые распивают алкоголь, несмотря на официальные запреты. Иногда это люди, которые выпьют один-два бокала и идут спать на свою полку, но нередко застолье может затянуться до ночи. Спустя несколько бутылок они могут стать шумными, агрессивными и мешать остальным пассажирам. В материале “Рамблера” — о том, что делать, если ваш попутчик пьян и начал дебоширить.
Вы не знаете, на что может быть способен дебошир, поэтому сначала лучше оценить степень его опьянения и возможное развитие событий. Если вы видите, что человек очень пьян и агрессивен, то не стоит с ним связываться и тратить время на разговоры. Лучше сразу идти к проводнику и попросить его вызвать полицию. Не рискуйте, если не уверены в адекватном состоянии попутчика.
Сначала стоит предпринять попытку поговорить, но лучше всего общаться с такими людьми спокойным тоном и последовательно разъяснить, что они мешают не только одному человеку, а нескольким. Лучше всего, если к нему подойдет несколько человек из вагона, а не одна женщина. Не повышайте голос и не используйте оскорбления. Так вероятность того, что вы выведете человека на эмоции, гораздо меньше.
Пьяные попутчики в поезде действительно раздражают, но не стоит применять физическую силу по отношению к ним. Во-первых, это может быть опасно для вашего здоровья. Особенно, если у него есть компания собутыльников. Во-вторых, если вы нанесете человеку побои, он может сам написать на вас заявление, и вам придет административный штраф. Поэтому держите себя в руках. Если вы знаете, что у вас не получится этого сделать, то лучше обратиться к проводнику и начальнику поезда.