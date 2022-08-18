Что делать, если попутчик в поезде пьян и агрессивен

Нередко в поездах встречаются люди, которые распивают алкоголь, несмотря на официальные запреты. Иногда это люди, которые выпьют один-два бокала и идут спать на свою полку, но нередко застолье может затянуться до ночи. Спустя несколько бутылок они могут стать шумными, агрессивными и мешать остальным пассажирам. В материале “Рамблера” — о том, что делать, если ваш попутчик пьян и начал дебоширить.

Фото: Кадр из фильма «Скорый "Москва-Россия"» Кадр из фильма «Скорый "Москва-Россия"»

Оцените ситуацию

Вы не знаете, на что может быть способен дебошир, поэтому сначала лучше оценить степень его опьянения и возможное развитие событий. Если вы видите, что человек очень пьян и агрессивен, то не стоит с ним связываться и тратить время на разговоры. Лучше сразу идти к проводнику и попросить его вызвать полицию. Не рискуйте, если не уверены в адекватном состоянии попутчика.

Старайтесь говорить без эмоций

Сначала стоит предпринять попытку поговорить, но лучше всего общаться с такими людьми спокойным тоном и последовательно разъяснить, что они мешают не только одному человеку, а нескольким. Лучше всего, если к нему подойдет несколько человек из вагона, а не одна женщина. Не повышайте голос и не используйте оскорбления. Так вероятность того, что вы выведете человека на эмоции, гораздо меньше.

Не применяйте физическую силу