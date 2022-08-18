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2 часа назад

Блюда, которые опасно есть в самолете

Мария Каткова

Наш организм в полете находится в совершенно других условиях, нежели на земле. Поэтому под воздействием ряда факторов, нам тяжело после любого перелета, который длится более двух часов. Это связано и с питанием в том числе. В материале “Рамблера” — о том, что опасно употреблять в самолете.

Блюда, которые опасно есть в самолете
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Кофе и алкоголь

В самолете организм обезвоживается, поэтому врачи советуют пить больше жидкости. Так вы восполните водный баланс. Однако если вы решите употребить кофе или алкоголь, то это будет наихудшим вариантом из всех. Дело в том, что эти напитки способствуют еще большему обезвоживанию. Чтобы минимизировать вред от них, запивайте и кофе, и алкоголь простой водой. На один бокал или кружку берите два стакана воды.

Копчености и фаст-фуд

Это также связано с тем, что организму в самолете не хватает достаточно воды. Копчености, соленья и фаст-фуд могут тоже усугубить ситуацию. Это относится к тем людям, которые берут еду с собой в самолет. Именно поэтому эксперты рекомендуют употреблять то, что дают стюардессы. Эта пища сбалансирована, в ней достаточно приправ и соли, а также калорий, чтобы у вас была энергия на протяжении полета.

Капуста и бобовые

Не стоит употреблять продукты, которые повышают газообразование. Из-за давления на высоте в вашем животе становится больше газов. Желудок, в свою очередь, давит на диафрагму. Из-за этого дышать становится тяжелее, кровообращение становится медленным из-за давящих органов. Для здорового человека это не опасно, чревато лишь небольшими осложнениями. Однако если у вас есть хронические заболевания, то лучше отказаться от этой пищи.

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