Блюда, которые опасно есть в самолете

Наш организм в полете находится в совершенно других условиях, нежели на земле. Поэтому под воздействием ряда факторов, нам тяжело после любого перелета, который длится более двух часов. Это связано и с питанием в том числе. В материале “Рамблера” — о том, что опасно употреблять в самолете.

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Кофе и алкоголь

В самолете организм обезвоживается, поэтому врачи советуют пить больше жидкости. Так вы восполните водный баланс. Однако если вы решите употребить кофе или алкоголь, то это будет наихудшим вариантом из всех. Дело в том, что эти напитки способствуют еще большему обезвоживанию. Чтобы минимизировать вред от них, запивайте и кофе, и алкоголь простой водой. На один бокал или кружку берите два стакана воды.

Копчености и фаст-фуд

Это также связано с тем, что организму в самолете не хватает достаточно воды. Копчености, соленья и фаст-фуд могут тоже усугубить ситуацию. Это относится к тем людям, которые берут еду с собой в самолет. Именно поэтому эксперты рекомендуют употреблять то, что дают стюардессы. Эта пища сбалансирована, в ней достаточно приправ и соли, а также калорий, чтобы у вас была энергия на протяжении полета.

Капуста и бобовые