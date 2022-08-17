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50 минут назад

Стюардесса раскрыла способ бесплатно пересесть в бизнес-класс с помощью одежды

Lenta.ruиещё 1

Бывшая стюардесса Селина Беддинг раскрыла способ произвести впечатление на бортпроводников и бесплатно пересесть в бизнес-класс самолета. О том, как получить апгрейд с помощью внешнего вида, она рассказала в беседе с Express.

Раскрыт способ бесплатно пересесть в бизнес-класс с помощью одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка призвала придерживаться стиля смарт-кэжуал и отказаться от слишком спортивной или откровенной одежды. Например, мужчинам она посоветовала надевать джинсы и пиджаки, а женщинам — длинные свободные платья.

Также собеседница издания подчеркнула, что с наименьшей вероятностью бесплатный апгрейд класса получат пассажиры в шлепанцах и коротких шортах.

«Если в бизнес-классе много свободных мест, то туда пересадят путешественников, которые выглядят более нарядно»,

— рассказала она.

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