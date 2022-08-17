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1 час назад

Туристам назвали эффективные способы сэкономить во время путешествий

Lenta.ru

Эксперт по валютным операциям управляющий директор компании Eurochange Чарльз Стюарт назвал несколько эффективных способов сэкономить во время путешествия за границу. Своими рекомендации он поделился с Daily Star.

Туристам назвали способы сэкономить во время путешествий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В первую очередь специалист посоветовал туристам установить ежедневный бюджет и придерживаться его.

«Один из лучших и наиболее успешных способов убедиться, что вы не превысите бюджет, — это откладывать деньги на каждый день вашего отпуска»,

— заявил он. Помимо основных статей расхода следует учесть возможные туристические сборы на курортах и непредвиденные траты в случае чрезвычайных ситуаций.

Также Стюарт обратил внимание, что сэкономить можно на питании, если заранее найти в месте проведения отпуска недорогие кафе и рестораны. Кроме того, стоит учесть, что не всегда заказанный заранее трансфер из аэропорта в отель поможет сократить расходы, — перед поездкой следует проверить местный онлайн-калькулятор стоимости такси, доступный для большинства популярных мест отдыха.

В заключение эксперт порекомендовал путешественникам внимательно относиться к обмену валюты за рубежом и снятию денег в банкоматах.

«Если вы против использования наличных или просто хотите использовать свою карту для крупных покупок за границей, дважды проверьте комиссию вашего банка за трансакцию, — отметил он. — Если вы планируете брать наличные, вам следует сравнить обменные курсы».

Лайфхаки,Чарльз Стюарт,
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