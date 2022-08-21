Список: что нужно взять с собой в палаточный поход

У каждого туриста свое понимание палаточного отдыха. Для одних – это выезд на природу с ночевкой в палатке, расслабляющий и созидательный. Для других – это активный туризм. А для третьих и вовсе – это многокилометровый поход. "Рамблер" расскажет, что брать с собой в палаточный поход.

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Перечень необходимых вещей, которые нужно взять с собой существенно различается в зависимости от типа отдыха, поэтому мы остановимся на том варианте, когда ваш отдых направлен на расслабление, а не на преодоление.

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Палатка

Выбор палаток сейчас огромен, начиная от небольших спальных мест, заканчивая огромными шатрами. Вы даже можете построить палаточную кухню! Однако, если палатка вам нужна один – два раза в год, не стоить покупать дорогую палатку. Единственный важный момент – она должна быть непромокаемой сверху и снизу.

Рюкзак

Если вы планируете ходить в походы часто, то лучше купить специальный туристический рюкзак, он легкий и вместительный. Городские и даже туристические рюкзаки громоздкие и тяжелые сами по себе.

Коврики и спальники

Чтобы спать в палатке, необходимо на что-то лечь. От пенок туристы постепенно отказываются, и покупают коврики или резиновые матрасы. Но даже при наличии матраса, спальники, все равно необходимы.

Теплая одежда и обувь

Понятно, что вы должны ехать в поход в удобной одежде. Но не менее важно взять с собой что-то теплое, даже если вы едете недалеко от дома. Вечера и ночи могут быть холодными, особенно у воды, поэтому теплый джемпер и брюки (хотя бы спортивные) могут оказаться очень даже кстати. Да и прогнозы часто меняются, а комары летом орудуют всегда.

Посуда

Лучше сразу заменить пластиковую посуду на многоразовую, а далее отталкиваться от своих планов. Один день можно протянуть и на бутербродах с овощами, но на природе даже самая простая еда получается очень вкусной, поэтому можно взять с собой небольшую сковородку и котелок, и сделать прекрасный завтрак утром.

Мелочи

Влажные салфетки, косынку от солнца, небольшое полотенце из микрофибры, туалетная бумага, зубная паста и щетка, крем для лица, мази от клещей и комаров — все это необходимо взять с собой, но тут список и правда у каждого уникален.

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